Realme Watch ilk kez görüntülendi

Realme'nin CEO'su olan Madhav Sheth, bileğine Realme Watch'u takarak kısa bir videoya boy gösterdi. Böylece uzun süredir beklenen Realme'nin akıllı saati, tamamen ortaya çıkmış oldu. "Realme Watch zaten bileğimde ve yakında sizin de bileğinizde olacak" sözlerini kaydeden Sheth, saatle ilgili detay vermekten ise kaçınmayı tercih etti.

Realme Watch'un tasarımına bakıldığında ise Apple Watch serisini fazlasıyla andırdığı gözlerden kaçmıyor. Dikdörtgen tasarımlı bir kasaya sahip olan saatin siyah kayışı bulunuyor. Oysa Realme Watch'un yuvarlak kasa ile geleceği düşünülüyordu ve yuvarlak kasaya sahip saat tasarımları internete sızıyordu. Ancak CEO'nun bu görüntüleriyle birlikte sızıntıların da asılsız olduğu ortaya çıkmış oldu.

Realme'nin akıllı saatini ne zaman tanıtacağı bilinmezken, şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Nisan ayının ilk haftalarında şirket yeni telefonlarıyla birlikte Realme Watch'u da ortaya çıkarabilir.



