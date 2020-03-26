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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 26.03.2020 - 08:15,Son Güncelleme:/

Realme Watch ilk kez görüntülendi

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Realme Watch ilk kez görüntülendi
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Çin merkezli teknoloji üreticisi Realme, akıllı telefonlarından sonra bu kez akıllı saatleriyle kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Şirketin CEO'su ise saati bileğine taktı, ilk kez YouTube üzerinden tüm dünyayla paylaştı.

Realme'nin CEO'su olan Madhav Sheth, bileğine Realme Watch'u takarak kısa bir videoya boy gösterdi. Böylece uzun süredir beklenen Realme'nin akıllı saati, tamamen ortaya çıkmış oldu. "Realme Watch zaten bileğimde ve yakında sizin de bileğinizde olacak" sözlerini kaydeden Sheth, saatle ilgili detay vermekten ise kaçınmayı tercih etti.

Realme Watch'un tasarımına bakıldığında ise Apple Watch serisini fazlasıyla andırdığı gözlerden kaçmıyor. Dikdörtgen tasarımlı bir kasaya sahip olan saatin siyah kayışı bulunuyor. Oysa Realme Watch'un yuvarlak kasa ile geleceği düşünülüyordu ve yuvarlak kasaya sahip saat tasarımları internete sızıyordu. Ancak CEO'nun bu görüntüleriyle birlikte sızıntıların da asılsız olduğu ortaya çıkmış oldu.

Realme'nin akıllı saatini ne zaman tanıtacağı bilinmezken, şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Nisan ayının ilk haftalarında şirket yeni telefonlarıyla birlikte Realme Watch'u da ortaya çıkarabilir.

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