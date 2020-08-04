Realme V5 duyuruldu: İşte öne çıkan özellikleri

Realme V serisi akıllı telefonlar geliyor. Bu serinin ilk halkası ise Realme V5 oldu. 5G teknolojisine sahip olan telefon, 90 Hz ekran yenileme hızına sahip. 6.5 inç IPS ekranla gelen ve 2400x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunan Realme V5, MediaTek Dimensity 720 model işlemciden gücünü alıyor.

128 GB dahili hafızayla gelen ve 6 ve 8 GB RAM'li modellerinin bulunması beklenen telefonda microSD kart desteği de bulunacak ve bu sayede toplam hafıza 256 GB'a kadar yükseltilebilecek.

30W SuperDart hızlı şarj teknolojisini kullanan ve 65 dakikada bataryası tamamen şarj olan Realme V5, 5000 mAh kapasiteli batarya ile geliyor. Cihazın arka yüzüne geldiğimizde dörtlü kamera kurulumu dikkat çekiyor.

f/1.8 diyafram değerinde 48 MP çözünürlüğünde görüntü alan ana kameraya 8 MP ultra geniş açılı lens, 2 MP makro lens ve 2 MP derinlik sensörü eşlik ederken, telefonun ön yüzünde ise 16 MP kamera bulunuyor.



Üzerinde 3.5 mm kulaklık yuvası da bulunduran Realme V5, çift SIM kart desteği sunuyor. USB Type-C arabirimini kullanan ürün, Android 10 tabanlı Realme UI arayüzü yüklü olarak kutusundan çıkacak.

7 Ağustos'ta satışına başlanması beklenen ürünün fiyatı da modelden modele değişiyor. 6 GB RAM + 128 GB dahili hafızalı Realme V5 modeli 215 dolardan, 8 GB RAM + 128 GB dahili hafızalı model ise 272 dolardan alıcısına ulaşacak.



