realme V15 duyuruldu! İşte öne çıkan özellikleri

Bütçe dostu olarak lanse edilen yeni telefon Realme V15, sessiz sedasız ortaya çıktı. 6.4 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, AMOLED ekran yapısını kullanıyor ve ekran gövde oranı yüzde 90.8'e ulaşıyor.

İşlemci tarafına geldiğimizde ise karşımıza MediaTek Dimensity 800U yongası çıkıyor. Dimensity 800U sekiz çekirdekli bir yonga seti olarak konumlandırılıyor. 2.4GHz hızına sahip iki ARM Cortex-A76 çekirdeği ve 2.0GHz’e kadar ulaşan altı Cortex-A55 çekirdeği bünyesinde bulunduruyor.

6 GB RAM'le gelen ve 64/128 GB dahili hafıza seçenekleriyle dikkat çeken Realme V15, arka yüzünde üçlü kamera kurulumu bulunduruyor. 64 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen ana kameraya, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera eşlik ediyor.



4310 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan telefon, 50W hızlı şarj desteğine sahip.

Gelelim Realme V15'in fiyatına... 6 GB / 64 GB'lık sürümü 230 dolar, 6 GB / 128 GB'lık sürümü ise 310 dolar olarak belirlendi.

Ürünün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz belirsiz.





