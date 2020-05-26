realme TV duyuruldu: İşte öne çıkan özellikleri

Telefon markaları, sadece telefon üretmekle kalmayıp kendi ekosistemlerini kurmak için yoğun bir çaba içerisinde. Apple, yıllardır ürettiği ürünlerle birlikte kendi ekosistemini başarıyla kuran bir şirket ve her cihaz birbirine bağlı ve uyumlu bir şekilde çalışıyor. Bu da marka sadakatini artırırken kullanıcıların pek çok aksesuarı da aynı markadan edinmelerine yol açıyor.

Bu kapsamda diğer markalar da kendi ekosistemlerini geliştirmek için uğraşırken, fiyat/performans telefonlarıyla bilinen realme de ürün yelpazesini genişletiyor. Şirketin son olarak gerçekleştirdiği etkinlikte telefon duyurusu yapılmadı; ancak yeni bir saat, kulaklık ve hatta televizyon karşımıza çıktı.

realme'nin ilk televizyonu olan realme TV, 32 ve 43 inç ekran büyüklüğüne sahip olmak üzere iki farklı model ile geliyor. Android TV platformu altında çalışan ürünün giriş seviyesi modelinde HD, üst modelinde ise Full HD panel kullanılmış. Chroma Boost Picture Engine görüntü işleme teknolojisi, HDR10 desteği, maksimum 400 nit parlaklık ile gelen ürün, aynı zamanda 178 derecelik izleme açısı da kullanıcısına sunuyor.



Modellerin her ikisinde de 64 bit MediaTek işlemci kullanılırken, üzerinde dört çekirdekli mimariye sahip yonga seti, Cortex A53 (saat frekansı 1.1 GHz) işlemci çekirdeği ve Mali-470 GPU yer alıyor.

Dolby Audio desteği de sunan ve beraberinde dört hoparlörle donatılan realme TV, Bluetooth 5.0 ve WiFi 802.11/b/g/n ağ teknolojilerini de destekliyor. Cihazın üzerinde 3 adet HDMI yuvası, 2 adet USB yuvası yer alırken diğer girişler şöyle: SPDIF, DVB-T2 ve Ethernet...

2 Haziran tarihinden itibaren satışa sunulması planlanan cihazın 32 inç'lik modeli 170 dolardan, 43 inç'lik modeli ise 290 dolardan alıcısına ulaşacak.