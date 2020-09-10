realme Türkiye'de neler yapacak? Yol haritasında neler var?

Özellikle koronavirüs salgını sonrası pek çok sektörde olduğu gibi teknoloji sektöründe de büyük sorunlar yaşandı. Pek çok şirket ya küçülmeye gitti ya da çalışma şeklini değiştirmek durumunda kaldı. Ancak bu olumsuz sürece karşın realme, Türkiye pazarında büyümeyi başardı. Salgınla ilgili süreci analiz eden şirket, Türkiye özelinde yüzde 162 oranında büyüme kaydetti.



Şirketten konuyla ilgili yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi:



"Bu nedenle hem Türkiye’den hem de önümüzdeki gelecek planlarımızla alakalı beklentimiz yüksek. Her şeyden önce Türkiye'deki ilgili departmanların düzenlemelerine harfiyen uymaya ve aktif bir şekilde yanıt vermeye, çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamaya devam edeceğiz. İkinci olarak planlama, lojistik, ürün lansmanı ve satış sonrası hizmetlerin ilerlemesini geliştirmeye devam edeceğiz."



İlerleyen aylarda Türkiye'de de daha sık konuşmaya başlayacağımız 5G teknolojisi, pek çok teknoloji şirketinin olduğu gibi realme'nin da radarında bulunuyor. Şirket, çalışmalarının odağına bu teknolojiyi alırken, ekosistemini de bu şekilde kurmaya çalışıyor. Özellikle de sadece telefonlarıyla kullanıcıların karşısına çıkmayı planlamayan şirket, aslında bu ekosistemi de genişletmek niyetinde. realme, akıllı saatten kablosuz kulaklığa akıllı bileklikten projektöre farklı pek çok kategoride bulunmak istiyor.



Şirketten yapılan açıklamaya göre AIOT (Nesnelerin Yapay Zekası) adı altında 1+4+N ismini verdikleri bir global stratejiyi takip ediyorlar ve bunu sadece Türkiye'de değil, global pazarda da uyguluyorlar.



AIOT ürünlerinin, trend belirleyen akıllı yaşamın temas noktaları olduğunu düşünen realme, yeni yol haritasında ürünlerini bu şekilde ortaya çıkarmayı planlıyor.



realme, ilerleyen aylarda yeni akıllı saat, akıllı bileklik ve ekosistemindeki diğer ürünleriyle Türkiye'de kullanıcıların karşısına çıkacak.



