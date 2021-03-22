realme telefonlarda kamera teknolojisinin evrimi

Realme 5 ve realme 5 Pro

2019 yılında karşımıza çıkan realme 5 ve realme 5 Pro, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de büyük ilgi gören telefon modelleri oldu. realme 5, arka yüzünde dörtlü kamera kurulumuyla dikkat çekti. Ana kamera 12 MP çözünürlüğünde görüntü alırken, bu ana kameraya 8 MP geniş açılı kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro kamera eşlik ediyor. Cihazın ön yüzünde ise 13 MP kamera yer alıyor.



realme 5 Pro ise kardeş modele göre kamera cephesinde daha iddialı bir telefon. Bu kez karşımıza arka yüzde bulunan ve 48 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen bir ana kamera çıkıyor. Ön yüzde ise 16 MP kamera konumlandırılmış.

Dünyanın ilk 64 MP kameralı telefonlarından

realme XT'nin de marka için özel bir yeri var. Çünkü dünyanın ilk 64 MP kamerası olan telefon modellerinden biri. Kamera teknolojilerinde sınırın olmadığını bu telefon sayesinde öğrendik. Dörtlü kamera kurulumu, ultra 64MP modunda 9216 × 6912 ultra ayrıntılı çözünürlükte fotoğraflar çekebilirken, fotoğraf boyutu 16MP çekimden 4 kat daha büyük oluyor ve yakınlaştırma sırasında süper net ayrıntılar sağlıyor.



realme 6 & realme 6 Pro

Gelelim realme 6 serisine... realme 6, 16MP Ultra net ön kamera, F2.0 diyafram açıklığının yanısıra, Bokeh efekti, akıllı güzellik modu gibi özellikleri ile tüm selfie ihtiyaçlarına cevap verebilen bir telefon. Farklı cinsiyetler, cilt tipleri ve yüz şekilleri için geliştirilmiş bir güzellik algoritması sayesinde kullanıcının cildini doğal ve hassas gösteren selfie’leri kolaylıkla çekmesine imkan sağlıyor.

realme 6, 64MP’lik ana kamera, 119 derecelik ultra geniş açıya sahip 8MP kamera, makro lens ve siyah&beyaz portre objektiften oluşan ultra net dörtlü kamera sistemine de sahip. Kullanıcıların manzara, mimari ve büyük grupların daha çarpıcı görüntülerini yakalamasını sağlayan geniş açı moduna geçmek için tek bir tıklama yapmaları yeterli. 4 cm çekim mesafesi ile ultra makro lens ise kullanıcıların daha yakın çekimler yapmasına ve mikro dünyanın güzelliğini keşfetmesine aracılık ediyor.



realme 6 Pro ise kamera tarafında hayli iddialı bir amiral telefon. realme 6 Pro, 16MP Sony geniş açılı ana kameranın yanısıra IMX471 + 8MP 105° süper geniş açıdan oluşan ikili kamera ile birlikte geliyor. Çekim mesafesi daha öncekine göre 2.5 kat daha fazla olan kamera, Kenar Deformasyon Düzeltmesi ile fotoğrafların köşelerinde kalan yüzleri tanıyıp, yüz hatlarını otomatik olarak optimize edebiliyor.



realme 6 Pro ayrıca 64MP ana kamera, 12MP 20x hibrit zoom telefoto lens, 119°’lik ultra geniş açıya sahip 8MP kamera ve makro lensten oluşan ultra net dörtlü kamera sistemine de sahip. Telefon, Nightscape 2.0 üzerinde yer alan ve geliştirilmiş tripod modu ve Ultra Nightscape Modu’na sahip Nightscape 3.0 özelliğini de beraberinde getiriyor.

realme 7 & realme 7 Pro

Sony 64 MP Dörtlü Kamera kurulumunu kendi segmentine ilk kez getiren realme 7, 64MP ana kamera, 6944x9248 boyutlarında yüksek çözünürlüklü fotoğraflara olanak tanıyan Sony IMX882, f/1.8 diyafram ve sektör lideri 1/1.73 oranıyla birlikte geliyor. realme 7, ayrıca Yıldız, Tripod, Portre, Panorama ve diğer modları da destekliyor. Telefon, benzersiz gece manzarası fotoğrafları çekilebilmesini sağlayan en popüler gece filtrelerini de içeriyor.



Gelelim realme’nin yeni amiral telefonuna… realme 7 Pro, fotoğraf ve video performansında da oldukça iddialı. Geliştirilmiş 64MP Sony IMX682 ana kamera, çok daha net fotoğraflar çekilmesine olanak tanıyor. Cihaz, aynı zamanda özel gece modlarıyla da gece fotoğrafçılığına meraklı olanları da fazlasıyla memnun edecek bir performans sunuyor. realme 7 Pro’nun ‘Yıldız Modu’ ile gökyüzündeki yıldızlar çok daha belirgin olarak görüntülenebilirken gece fotoğrafları için özel olarak geliştirilen Siberpunk, Flamingo ve Modern Altın filtreleri ile tek bir dokunuşla eşsiz şehir manzaraları yakalamaya imkan tanıyor.



realme 7 Pro, ön kamerasıyla da yüksek performans sunuyor. 32MP ultra yüksek çözünürlüklü ekran içi birinci sınıf selfie kamerası, f/2.5 diyafram açıklığının yanı sıra, yapay zeka destekli güzellik modu gibi özellikleri ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Hayaldi, gerçek oldu: 108 MP kameralı telefon

Her yeni telefon modeliyle kamera teknolojilerinde ne kadar başarılı olduğunu tekrar tekrar kullanıcısına gösteren realme, son olarak realme 8 serisiyle kullanıcıların karşısına çıktı. Bu telefon, hayalleri gerçek yapan bir telefon; çünkü 108 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen kamerası, telefon pazarında taşları yerinden oynatacak büyük bir hamle. Ancak realme’nin bunu yapması elbette şaşırtıcı değil; her yeni telefonunda teknolojisini iyileştiren realme, 8 serisiyle birikimini ve AR-GE yatırımlarının son meyvesini kullanıcılarına sunuyor.

realme 8 Pro, birincil kamera olarak 12.000 x 9.000 piksel ve 1/1,52" genişliğe sahip Samsung'un 108 megapiksellik HM2 sensörünü kullanıyor. Daha büyük tek piksel boyutu sayesinde artık daha iyi bir görüntü kalitesi mümkün hale geliyor. HM2, realme 8 serisinin ışığın yeterli olduğu koşullarda oldukça kaliteli fotoğraflar çekebilmesini sağlıyor.

108 MP fotoğraflar, hem aydınlık hem de karanlık alanlarda canlı renkleri ve keskin ayrıntıları ile birlikte dengeli bir pozlama sunuyor. Bu sayede siz zum yapıp fotoğrafı yakınlaştırsanız da fotoğrafların keskinliği korunuyor.

realme 8 Pro, Sensör İçi Yakınlaştırma teknolojisinden faydalanıyor. Bu da daha yüksek yakınlaştırma netliğine olanak veriyor. realme 8 Pro'nun 3x modu yeni Sensör İçi Yakınlaştırmayı etkinleştirirken sensör görüntü oluşturmak için sadece yakınlaştırılmış kısımla eşleştirilen 12 MP alanı kullanıyor. 12 MP fotoğrafta alan daha küçük olduğundan görüntü daha hızlı işlenebiliyor. Bu, realme 8 Pro'nun arka arkaya sekiz adet 12 MP fotoğraf çekmesine ve bunları netlik geliştirme algoritmasına ekleyerek görüntü netliğini daha da artırmasını sağlıyor. realme 8 Pro ile 3x yakınlaştırılarak çekilen fotoğraflar, bu işlemden sonra keskinlik açısından bazı optik telefoto lenslerden bile daha iyi sonuç veriyor.

realme 8, birçok ilki de beraberinde getiriyor:

Zaman atlamalı video ile Starry (Yıldız) Modu

realme, yeni Starry Modu ile Starry Zaman Atlamalı Videoyu ilk defa akıllı telefonlara 8 Pro ile getiriyor. Starry zaman atlamalı videolar genellikle profesyonel kameralar aracılığıyla birden fazla klip çekilerek ve ardından bu kliplerin bilgisayarda video düzenleme yazılımı aracılığıyla sentezlenip birleştirilmesiyle oluşturuluyor. Starry zaman atlamalı videoların oluşturulması, fotoğrafların sentezlenmesi ve işlenmesi için yüksek performans gerektirdiğinden ciddi zorlukları da beraberinde getiriyor. Bu nedenle realme, yıldızlı fotoğraflara dayalı özel bir hızlandırılmış video algoritması geliştirdi. 30 fotoğrafın çekilmesi ve 1 saniyelik zaman atlamalı video oluşturulması 480 saniye sürüyor. Bu algoritma ile zaman atlamalı modun sürekli değişen evrenleri 480 kat daha hızlı gösterebileceği anlamına geliyor.

Tilt-Shift (Perspektif Düzeltme) fotoğrafçılığı ve minyatür dünya

Tilt-Shift fotoğrafçılığı, fotoğrafın sadece bir kısmının net görünmesini ve minyatür bir dünya hissi yaratmak için diğer tüm kısımların odak dışında kalmasını sağlayan pahalı tilt-shift lensler yardımıyla elde ediliyordu. Yeni tilt-shift fotoğraf algoritması ile realme 8 serisi, dünyayı fantastik ve benzersiz bir şekilde sunan 10 kat daha hızlı tilt-shift zaman atlamalı videoların yanı sıra tilt-shift fotoğrafların çekilebilmesine olanak tanıyor. realme, tilt-shift modunda bokeh efektinin şekli, açısı, konumu, boyutu ve hatta bokeh alanı ile net alan arasındaki geçiş efekti gibi çeşitli ayar seçenekleri de sunuyor. Bu sayede bokeh efektini ana en iyi uyacak şekilde rahatça seçmek ve özelleştirmek mümkün.

Yeni portre filtreleriyle portre çekimleri daha eğlenceli hale geliyor

Günümüzde, akıllı telefonların birçoğu arka planda standart bir bokeh efekti içeren portre çekimi yapabiliyor. realme, trendleri belirleyen bir teknoloji markası olarak portre fotoğrafçılığına da yenilikler katıyor. realme 8 serisi, her bir portreyi birer trend haline getiren Neon Portre, Dinamik Portre ve Yapay Zeka Destekli Renkli Portre olmak üzere üç ikonik filtre ile birlikte geliyor.

48 MP'den 108 MP'ye...

realme, doğuşundan bugüne gün geçtikçe kamera gücünü geliştiren ve teknolojide kamera anlamında da trend belirleyen kimliği ile öne çıkan bir marka. 64 MP kamera performansı ile Türkiye pazarında ses getiren realme, 108 MP sensör kullanan telefonuyla da kamera teknolojilerinde telefonlarda trendi belirlemeye devam ediyor.









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