realme ilk çeyrek rakamlarını açıkladı

2019'un üçüncü çeyreğinde, realme ilk defa ‘İlk 7 akıllı telefon markası’ndan biri oldu. CounterpointResearch’ün 2020 Yılı Akıllı Telefon Satışları Pazar Payı araştırmasına göre, realme küresel sıralamadaki yerini korudu. 2019'un ilk çeyreğindeki performansıyla karşılaştırıldığında, realme'nin geçen seneye oranla sevkiyatı %157 artış gösterdi ve dünya genelinde birinci oldu. Diğer taraftan, küresel akıllı telefon pazarı 2020 yılının ilk çeyreğinde en hızlı düşüşünü yaşadı. Ancak, bu düşüşe rağmen realme, "büyüme sağlayan" iki büyük markadan biri oldu.

realme salgın nedeniyle yaşanan tüm olumsuzluklara ve teknoloji sektörünün yüzde 31’lik satış kaybına rağmen Türkiye’de yüzde 40 büyüdü.



Çin'de gerçekleştirilen "Double 11" festivalindeki satış sonuçlarına göre realme, e-ticaret platformlarının önceki satış rekorunu sadece 7 dakika içinde kırdı. Ayrıca, Avrupa'daki "Black Friday" festivalinin ilk gününde realme X2 Pro, Amazon İspanya'da hem satış hem de satılan ürün sayısında ilk sırada yer aldı.

Şirket; Çin, Avrupa, Hindistan, Güneydoğu Asya ve Güney Asya, Rusya ve Afrika dahil olmak üzere sadece iki yıl içerisinde 27 ülke ve bölgeye giriş yaptı ve birden fazla pazarda ilk beş arasında yer aldı. Şirket, Hindistan pazarından uzun süredir ilk beşte yer alıyor ve çevrimiçi pazarda da üst üste iki yıldır ikinci sıradaki yerini koruyor. realme, Filipinler'de yıllık yüzde 709'luk etkileyici bir büyüme oranıyla pazarda dördüncü sırada yer alıyor. realme, Endonezya'da 2019 yılının üçüncü çeyreğinde ilk üçte yer aldı.

Şirket, 2020 yılında genç kullanıcılara odaklanacak 1+1 Stratejisi: Smartphone + AIoT ile hem akıllı telefon hem de AIoT alanında ilerlemesini sürdürecek ve gençler için "Akıllı ve Trend Belirleyici Yaşam” oluşturan trend belirleyici tasarımlara sahip ürünler sunmaya devam edecek.

realme, bu yılın ocak ayından itibaren realme X50 5G, realme X50 Pro 5G ve realme X50m'i piyasaya sürdü. Bu, realme'nin portföyünü tüm fiyat segmentlerini kapsayacak şekilde giriş seviyesinden amiral gemisi seviyesine kadar tamamladığını gösteriyor. realme, gelecekte daha fazla 5G akıllı telefon sunacak.