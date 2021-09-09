realme GT ve realme 8 Pro incelemesi

Yüksek seviye teknoloji ürünleri şık tasarımı ve uygun fiyatlarıyla kullanıcısıyla buluşturan ve gençlerin bir numaralı teknoloji markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen realme, yine iddialı telefonlarıyla Türkiye pazarına giriş yapıyor. Bu modellerden biri olan realme GT, pek çok özelliğiyle güçlü bir telefon. Ancak özellikle de işlemci söz konusu olduğunda eline su dökebileni bulmak zor. 5 nm işlem süreciyle üretilen Qualcomm’un Snapragon 888 işlemcisiyle çalışan ilk telefonu olma özelliği taşıyan realme GT, özellikle de 5G ağlarında 7.5 Gbps’ye kadar maksimum hızda çalışabiliyor. Bir Android telefonda görebileceğiniz en yüksek hız elinizin altında…

Ancak bu işlemci elbette yalnız gelmiyor. Beraberinde bu gücü destekleyen, en yüksek veri aktarım hızını sağlayan LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 standardı da geliyor. Yani uygulamaları çalıştırmada, veri aktarmada, kısacası telefonu kullanırken pek çok farklı senaryoda yükleme işlemlerinin son derece hızlı olduğunu görüyorsunuz.



Ayrıca işlemcinin performansından daha fazlasını bekleyen kullanıcılar için GT Modu da bu telefona eklenmiş. Sadece realme GT serisinde bulunan bu özel mod, hız artışı sağlarken, özellikle de mobil oyun oynama deneyimi güçlendirilmiş oluyor.

İsterseniz performansınızı daha da artırabiliyorsunuz. Bunun için realme GT ile gelen bellek genişletme özelliğinden yararlanabilirsiniz. Bu özellik, dahili depolama kaynaklarından alan ayırarak telefon modeline bağlı olarak 2 GB’tan 5 GB’a kadar ekleme yapabiliyor. Bu özelliği kullanabilmek için Ayarlar’a sonra da Telefon Hakkında bölümüne giriyoruz. Burada RAM seçeneğine dokunarak kolayca RAM yükseltme yapabilirsiniz. Bu ayarı yaptıktan sonra telefonunuzu yeniden başlatmanız yeterli.



Henüz ülkemizde aktif kullanılmasa da, realme GT, 5G teknolojisine bugünden sizi hazır hale getiren bir model. Akıllı 5G modu ile gelmesi sayesinde de 4G ile 5G bantları arasında otomatik olarak geçiş yapabiliyor. Bu sayede diğer telefonlara kıyasla güç tüketiminde yüzde 30 oranında bir tasarruf sağlanmış oluyor.

Çift kanallı bağlantı modu da bir başka önemli nokta. realme GT, 5G ve Wi-Fi ağlarını aynı anda kullanabilirken, böylelikle özellikle de oyun oynarken gecikme sorunu en aza indirgeniyor ve bağlantı kalitesi artırılıyor.

WiFi demişken bu telefonun W-Fi 6 teknolojisini de desteklediğini söylemek gerek. Bu yeni nesil ağ standardında çalışırken telefon daha az güç tüketiyor, yüksek hız ve kararlı bağlantı sağlanıyor.



Hızdan bahsetmişken ekran yenileme hızından da bahsedelim. 6.43 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan realme GT, Super AMOLED ekran teknolojisini kullanıyor. 120 Hz ekran yenileme hızı ve 360 Hz örnekleme hızı ile de bir amiral telefonda olması gereken teknolojiler bir arada sunuluyor. Bu da akıcı bir kullanıcı deneyimi demek. İşin güzel yanı ise telefonu nasıl kullandığınıza bağlı olarak örnekleme hızının otomatik ayarlanması söz konusu. Telefonun etkin kullanılmadığı durumlarda, mesela oyun oynamadığınız anlarda düşük güç tüketimi için bu hız otomatik düşürülüyor. Maksimum tepki hızını ise oyun esnasında fark edebiliyoruz.

Bu ekran, iki ışık sensörüyle destekleniyor. Burada realme, kullanıcıların göz sağlığını düşünmüş ve kasanın hem ön hem de arkasında bulunan ışık sensörleri, ekran parlaklığının otomatik olarak ayarlanmasını sağlıyor. Böylece her ışık koşulunda gözleri yormayan bir deneyim mümkün oluyor.

Peki bu kadar güçlü bir telefon etkin bir soğutma sağlıyor mu? realme, bu noktada paslanmaz çelik soğutma sistemi kullanıyor. Bu sistem, telefonun uzun süreler üst düzey performans göstermesinde önemli rol oynuyor. realme’nin gerçekleştirdiği testlere göre bu soğutma sistemi, geleneksel olanlardan yüzde 50 daha verimli ve işlemci çekirdeklerinin sıcaklığını 15 *C’ye kadar azaltıyor.



realme GT’nin kamera performansına gelelim şimdi de. Cihazın arka yüzünde Sony imzalı 64 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen bir ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2 MP makro kamera bulunuyor. Gürültü azaltma ve artan netlik teknolojisi sayesinde realme GT, matris üzerine düşen az miktarda ışıkla bile ayrıntılı çekimler yapabilmenizi sağlıyor. Yani hem gündüz hem de gece çekimlerinde oldukça iyi sonuçları alabiliyorsunuz. Özellikle de Süper Gece manzarası modunu ışığın yetersiz olduğu anlarda mutlaka kullanmalısınız.

Ön kamera da başarılı. 16 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen ön kamera, ultra net özçekimleri mümkün kılarken, bokef efekti ve AI-güzellik modunu da kullanabilmenizi sağlıyor. Bu noktada cinsiyete veya farklı yüz şekillerine göre en uygun çekim yapılabiliyor ve doğal fotoğraflar elde edilebiliyor.

Realme GT, 4500 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alıyor ve beraberinde 65W SuperDart şarj desteğiyle geliyor. Oldukça hızlı şarj olan ve kullanıcısını priz başına mahkum etmeyen realme GT, bataryayı oldukça verimli kullanıyor. Örneğin Güç tasarruf modu ve Süper Güç tasarruf modu ile telefon optimum ayarlara getiriliyor ve sizin ayrıca bir hamle yapmanıza gerek kalmadan batarya ömrü uzatılmış oluyor. Uygulama Hızlı Dondur özelliğini kullanarak kullanmadığınız uygulamaları dondurabilirken, böylece arka planda boş yere çalışıp pili tüketmesini engellemiş oluyorsunuz. Optimize edilmiş gece şarjı özelliği ile de uykunuz sırasında şarjda bıraktığınız telefonunuz aşırı şarj olmaz ve bataryanızın yıpranmasının önüne geçebilirsiniz. Ayrıca kablosuz kulaklık, akıllı saat ve kablosuz şarj desteğine sahip diğer uygun aksesuarları realme GT’nin ters şarj teknolojisini kullanarak şarj edebilirsiniz.

Realme GT’nin tasarımından da biraz bahsetmek istiyorum. 186 gram ağırlıkta olan realme GT, adını GT otomobil sınıfından alıyor. Kullanıcılarına GT otomobil konseptini hissettirmek isteyen elimde tuttuğum bu model, tasarımını da bu segmentten almış ve vegan deri kaplamasıyla birlikte yarış otomobillerinin ruhunu yansıtıyor.

Şimdi de realme 8 Pro ile devam edelim…

Realme 8 Pro, donanımsal özellikleriyle kullanıcıların ihtiyaçlarına fazlasıyla yanıt verebilen bir telefon. Ancak kamera performansı söz konusu oldu mu, akan sular duruyor ve bu konuda fazlasıyla iddialı. 108 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen kamerası, telefon pazarında taşları yerinden oynatacak büyük bir hamle. Ancak realme’nin bunu yapması elbette şaşırtıcı değil; her yeni telefonunda teknolojisini iyileştiren realme, 8 serisiyle birikimini ve AR-GE yatırımlarının son meyvesini kullanıcılarına sunuyor.



8.11 mm inceliğinde ve 176 gram ağırlığında olan realme 8 Pro, şık bir tasarıma sahip. Ses açma/kapama butonları sağ kısımda yer alırken, sol yanda da SIM kart yuvası bulunuyor. Alt bölümde ise 3.5 mm kulaklık yuvası, hoparlör ızgarası, mikrofon ile USB Type-C girişini görüyoruz. Parmak izi sensörü ise realme GT’de olduğu gibi ekrana gömülü olarak geliyor ve tepkime hızı oldukça iyi. Telefonun arka yüzüne baktığımızda ise dörtlü kamera kurulumunu ve tabii 108 MP ibaresini görüyoruz.

HDR10+ yüksek dinamik aralık desteğine sahip 6.4 inç’lik ekran büyüklüğüne sahip olan realme 8 Pro, Super AMOLED ekran teknolojisini kullanıyor. Yani ekran hem daha parlak, hem de enerjiyi daha verimli kullanırken, bir yandan da çok daha iyi renk üretimi ve daha yüksek kontrast mümkün oluyor. Gerçek siyahlar yeniden üretiliyor ve düşük güç tüketimi sağlanıyor. 180 Hz’e kadar yenileme hızı sunan ve 1000 nit ekran parlaklık seviyesine ulaşan telefon; güneş ışığı altında bile okunaklı bir ekrana sahip. Cihaz ayrıca düşük ışık modu, göz koruma modu ve aydınlatmaya dayalı otomatik parlaklık gibi özellikleri de kullanıcısına sunuyor.



Qualcomm’un Snapdragon 720G işlemcisinden gücünü alan ve akıcı bir oyun deneyimini mümkün kılan telefon, hemen her oyun ve uygulamayı sorunsuz ve hızlı bir şekilde çalıştırabiliyor. Önceki nesle kıyasla Snapdragon 720G, CPU performansında %10, GPU ve ekran performansında ise %75 iyileşme gösteriyor.

50W SuperDart şarj desteğine sahip olan ve 4500 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan realme 8 Pro, 47 dakika şarj olduğunda yüzde 0’dan yüzde 100’e şarj olabiliyor. Telefonunuzun pili tamamen tükenmişse, 17 dakika şarj ederseniz yüzde 50’ye kadar bataryayı doldurabiliyorsunuz.

Çok kısıtlı zamanınız varsa, sadece 3 dakikalık şarjla dört saate kadar telefon görüşmesi yapabilir, 11 saate kadar müzik dinleyebilir, 3 saate kadar WhatsApp’ta yazışabilir veya 77 saate kadar da bekleme süresi elde edebilirsiniz. Batarya ömrünü uzatmak için süper güç tasarruf modunu kullanabilir, Diğer Pil Ayarları’na girerek çeşitli optimizasyon ayarlarını kullanabilirsiniz. Ayrıca realme GT gibi, realme 8 Pro da ters şarj teknolojisine sahip.



realme 8 Pro, kamera performansıyla sınırları zorlayan bir telefon. Samsung HM2 sensörlü 108 MP ana kamerasıyla da realme’nin bu özellikteki ilk telefonu olma özelliğine sahip. realme 8 Pro, birincil kamera olarak Samsung'un 108 megapiksellik HM2 sensörünü kullanıyor. Daha büyük tek piksel boyutu sayesinde artık daha iyi bir görüntü kalitesi mümkün hale geliyor. HM2, realme 8 serisinin ışığın yeterli olduğu koşullarda oldukça kaliteli fotoğraflar çekebilmesini sağlıyor. 108 MP fotoğraflar, hem aydınlık hem de karanlık alanlarda canlı renkleri ve keskin ayrıntıları ile birlikte dengeli bir pozlama sunuyor. Bu sayede siz zum yapıp fotoğrafı yakınlaştırsanız da fotoğrafların keskinliği korunuyor.

8MP çözünürlüğe ve ultra geniş görüş açısına sahip F2.25 diyafram açıklığına sahip kamera ile kadraja çok daha fazlasını sığdırabilirken, 4 cm mesafeden çekim yapabilmek de 2 MP makro lens ile mümkün. 2 MP monokrom modülü sayesinde de arka planı bulanık olan şık portre fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Gece Manzarası modu olmadan da ışığın yetersiz olduğu durumlarda yüksek kaliteli fotoğraflar çekebilen realme 8 Pro, Pure Raw Nightscape algoritması ile fotoğraftaki paraziti azaltmaya yardımcı olurken, ölü pikselleri ortadan kaldırarak görüntüyü daha da parlak ve net hale getiriyor. realme 8 Pro, Sensör İçi Yakınlaştırma teknolojisinden faydalanıyor. Bu da daha yüksek yakınlaştırma netliğine olanak veriyor. realme 8 Pro'nun 3x modu yeni Sensör İçi Yakınlaştırmayı etkinleştirirken sensör görüntü oluşturmak için sadece yakınlaştırılmış kısımla eşleştirilen 12 MP alanı kullanıyor. Bu yazılım yöntemiyle elde edilen 3x büyütme, 3x optik zumlu lenslerin sunduğundan daha düşük kalitede olmuyor.



Realme 8 Pro, kamera tarafında pek çok moda sahip. Tilt-shift modu da bunlardan biri. Pahalı tilt-shift lenslere ihtiyaç bırakmayan bu özel mod, optik bir illüzyon yaratmaya ve tanıdık bir manzarayı "minyatür bir dünyaya" dönüştürmeye yardımcı oluyor. Bu arada Tilt-Shift modu, 10x hızlandırılmış video kaydını da destekliyor.

Portre fotoğraf çekimi de oldukça keyifli. realme 8 Pro, her bir portreyi birer trend haline getiren Neon Portre, Dinamik Portre ve Yapay Zeka Destekli Renkli Portre olmak üzere üç ikonik filtre ile birlikte geliyor ve ortaya eşsiz fotoğraflar çıkıyor.

Selfie kamerası da işinizi fazlasıyla görecek. F2.45 diyafram açıklığına sahip 16 megapiksel çözünürlüğünde görüntü alabilen Sony imzalı bu kamera, flaşsız da parlak ve net fotoğraflar çekebilmenizi sağlıyor. AI-Güzelleştirme modu da özçekimlere renk katıyor ve kullanıcının cinsiyetine, yüz özelliklerine göre en uygun çekimi yapıyor, doğal görüntüler elde edilebiliyor.



Çift görünüm modunu da seveceksiniz. Ön ve arka kamerayı bir arada kullanarak video çekebilirken, yaratacılığınızı da bu mod ile konuşturabilirsiniz.

Sonuç itibariyle realme, bu telefon modelleriyle farklı ihtiyaçları gözetmiş. Realme GT, hızıyla dikkat çekerken, realme 8 Pro da kamera tarafında oldukça iddialı ve bu alanda yapılabileceklerin sınırı olmadığını bizlere gösteriyor.











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