Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Tuncelide teröristlere ait 10 sığınak imha edildiTunceli'de teröristlere ait 10 sığınak imha edildi#Tunceli
dikkatdikkat#Sosyal Medya
Rus halkı yarın sandık başına gidecekRus halkı yarın sandık başına gidecek#RUSYA
Sahte PCR operasyonunda 2. dalga Test düzenlerken gerçek doktor isimleri kullandılarSahte PCR operasyonunda 2. dalga! Test düzenlerken gerçek doktor isimleri kullandılar#Pcr Testi
ABde otomobil satışları ağustosta düştüAB'de otomobil satışları ağustosta düştü#Otomotiv Sektörü
Konyaspordan tarihindeki en iyi sezon başlangıcı 4 maç 10 puan...Konyaspor'dan tarihindeki en iyi sezon başlangıcı! 4 maç 10 puan...#Konyaspor
Aşıda merakla beklenen sonuç geldi FDA rakam verip duyurdu...Aşıda merakla beklenen sonuç geldi! FDA rakam verip duyurdu...#KORONAVİRÜS
Sadakatsiz’in yeni sezon tarihi belli olduSadakatsiz’in yeni sezon tarihi belli oldu#Sadakatsiz
Son Dakika: Dusan Ivkovic hayatını kaybettiSon Dakika: Dusan Ivkovic hayatını kaybetti!#Dusan Ivkovic
Beyonce ve Jay Z tatilde: Yarım milyarlık keyifBeyonce ve Jay Z tatilde: Yarım milyarlık keyif#Beyonce
HABERLERTeknoloji Haberleri

realme GT Türkiye fiyatı belli oldu

#Realme Gt#Realme#Telefon
realme GT Türkiye fiyatı belli oldu

realme, yeni telefon modellerinden realme GT'yi Türkiye'de kullanıcılarına sundu.

Haberin Devamı

realme, beklendiği gibi realme 8 Pro'nun ardından bu kez realme GT model telefonunu satışa çıkardı. realme’nin Türkiye’deki ilk amiral telefonu olma özelliği taşıyan realme GT, Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisi, 120Hz yenileme hızına sahip Süper AMOLED ekranı, 65-watt SuperDart şarj ve 4.500 mAh pil gibi özelliklerle geliyor.

Yarış Sarısı rengi ile öne çıkan realme GT, vegan deri kaplamalı bir tasarıma sahip. Cihazın üzerinde yer alan vegan deri kaplaması ile panelin parmak izi toplamaması, koku emmemesi ve çatlamalara karşı dayanıklı olması sağlanıyor.

64 MP çözünürlüklü Sony üçlü kamerası ile öne çıkan ve Süper Gece Modu, Panorama, Profesyonel Çekim modu, timelapse, portre, HDR, ultra geniş açı ve ultra makro, PF modu gibi özelliklere sahip realme GT'nin fiyatı ise 7999 TL.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Realme Gt#Realme#Telefon