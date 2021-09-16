realme GT Türkiye fiyatı belli oldu

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realme, beklendiği gibi realme 8 Pro'nun ardından bu kez realme GT model telefonunu satışa çıkardı. realme’nin Türkiye’deki ilk amiral telefonu olma özelliği taşıyan realme GT, Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisi, 120Hz yenileme hızına sahip Süper AMOLED ekranı, 65-watt SuperDart şarj ve 4.500 mAh pil gibi özelliklerle geliyor.

Yarış Sarısı rengi ile öne çıkan realme GT, vegan deri kaplamalı bir tasarıma sahip. Cihazın üzerinde yer alan vegan deri kaplaması ile panelin parmak izi toplamaması, koku emmemesi ve çatlamalara karşı dayanıklı olması sağlanıyor.

64 MP çözünürlüklü Sony üçlü kamerası ile öne çıkan ve Süper Gece Modu, Panorama, Profesyonel Çekim modu, timelapse, portre, HDR, ultra geniş açı ve ultra makro, PF modu gibi özelliklere sahip realme GT'nin fiyatı ise 7999 TL.