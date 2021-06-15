realme GT tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri

realme GT Polonya, İspanya, Rusya ve Tayland dahil olmak üzere seçili ülkelerde satışa sunuldu ve yakında Türkiye’de de satışa sunulacak.



realme GT, LPDDR5 RAM'e ve en hızlı UFS 3.1 depolamaya sahip. Cihaz, gücünü ise Qualcomm Snapdragon 888'den alıyor. Gelişmiş 5nm işlem teknolojisinden faydalanan Qualcomm Snapdragon 888 çip, realme'nin GT performansını ve AI işlemci gücünü artırıyor. Daha güçlü ve büyük Cortex-X1 çekirdek ve üç yeni nesil yüksek performanslı A78 çekirdekle birlikte, telefonun CPU performansı %20 artmış ve güç tüketimi önceki nesle göre %50 azalıyor.



realme GT'de yeni nesil paslanmaz çelik VC soğutma sistemi kullanıldı. Bu sistem telefonun ısı dağıtma yapısını optimize etmek için paslanmaz çelik kullanıyor. Test sırasında, paslanmaz çelik VC soğutma sistemi, geleneksel bakır VC soğutma sistemine göre %50 daha fazla soğutma gücü ortaya koyarak CPU çekirdek sıcaklığını 15°C'ye kadar azaltmada etkili oldu.

186 gr'dan hafif olan ultra ince gövdesine karşın, realme GT büyük bir 4500 mAh pil ve 65W SuperDart şarj desteği ile donatıldı ve böylece telefonun sadece 35 dakikada tamamen şarj olması mümkün hale geliyor.



Cihazın öne çıkan diğer özellikleri ise şöyle:

Amiral Gemisi Ekran – realme GT, 6.43 inç 120Hz Samsung Super AMOLED ekrana sahip.

Çift Aydınlatma Sensörü – Ön ve arka kısımlardaki çift aydınlatma sensörü 4096 otomatik parlaklık seviyesi sunuyor.

Bağlantı – Başlıca 5G bantlarına ek olarak, realme GT, yeni nesil Wi-Fi ve Bluetooth teknolojilerini destekliyor

Ses Sistemi – Akıllı telefon, Dolby Atmos Çift Stereo hoparlör, Yüksek Çözünürlüklü Ses ve düşük gecikme ve düşük girişim yüküne sahip 3,5 mm ses jakı ile donatıldı.

Kamera – realme GT, yeni gece portre modu ve AI yetkinliklerine sahip Sony 64MP üçlü kamera ile geliyor.

İşletim Sistemi – realme GT, Android 12 Beta 1'i destekleyen ilk cihazlardan biri. realme, bu yılın ilerleyen aylarında yeni realme UI'yi piyasaya sürmeden önce kullanıcılardan geri bildirim almak için Android 12 Geliştirici Önizleme Programı'nı devam ettirecek.