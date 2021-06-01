Realme C21 incelemesi

Son aylarda global telefon üreticilerinin yerli üretim için yarıştığı göze çarpıyor. Oppo'dan Samsung'a, Vivo ve Xiaomi'den TCL'e ve hatta Tecno Mobile'a kadar birçok şirket, fabrikalarının açılışını ya gerçekleştirdi ya da son hazırlıklarını yapıyor. Realme ise bu akımın dikkat çeken üreticilerinden biri.

Realme, Türkiye piyasasında daha çok 'genç'lere hitap eden ürünleriyle biliniyor. Fiyat/performans telefonları üreten şirketin bu kez Realme C21 ile yerli telefon hayali de gerçekleşmiş oldu. Peki bu telefonda hangi özellikler dikkat çekiyor? Dikkatimizi çeken noktaları paylaşalım.



Realme C21, 1799 TL'lik fiyatıyla Türkiye'de kullanıcısına ulaşacak. Fiyatıyla dikkat çeken telefon, özellikleriyle de telefon pazarını hareketlendirecek bir ürün olmuş. 6.5 inç'lik bir ekran boyutuna sahip olan ve IPS LCD ekran paneli kullanan ürün, 720x1600 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor.

Elbette giriş/orta seviye bir telefondan beklediğimiz üzere cihazda MediaTek Helio G35 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemci pratikte birçok uygulamayı sorunsuz bir şekilde çalıştırabiliyor. Ancak yüksek performans gerektiren oyunlar söz konusu olduğunda elbette realme C21'in daha üst modellerine göz atmanızda fayda var.

Telefonun satışta olan modeli sadece siyah renge sahip, en azından şimdilik. Bu açıdan kullanıcısına çok seçenek sunmasa da, ilerleyen aylarda renk yelpazesine yeni modeller eklenebilir. Bu konuda realme cephesinden gelen özel bir açıklama yok.



32 GB dahili hafızaya sahip olan ürün, bu konuda kafalarda soru işareti yaratıyor. 32 GB birçok kullanıcı için yeterli gelmeyecek bir kapasite. Özellikle son yıllarda hızla artan veri depolama ihtiyacı ve beraberinde fotoğraf ve videoların çok daha fazla alan kaplamasıi kullanıcıları 64 ila 128 GB kapasiteli telefon modellerine itiyor. Bu açıdan realme C21'in yeterli olmadığı açık. Ancak bu modelin ilerleyen haftalarda 64 GB'lık sürümünün gelmesi de kuvvetle muhtemel görünüyor.

Realme C21, kamera cephesinde de fiyatına göre iyi performans gösteren bir telefon. Ön yüzde damla çentik tasarımıyla dikkat çeken ürün, 5 megapiksel çözünürlüğünde görüntü alabilen bir selfie kamera kullanıyor. Cihazın arka yüzünde ise üçlü kamera kurulumu dikkat çekiyor. Üçlü kamera modülüne sahip cihaz 13 Megapiksel ana kamera, 2 Megapiksel makro ve 2 Megapiksel monokrom kamera kullanıyor.



Realme C21, parmak izi tarayıcısına da sahip ve bu tarayıcıya cihazın arka yüzeyine yer verilmiş. Ekran kilidinin açılma hızı ise hayli kısa ve kullanıcılarını bu açıdan tatmin edecek bir telefon.

5000 mAh kapasiteli bataryasından enerjisini alan ürün, 10W hızlı şarj desteğine sahip. Batarya ömrü söz konusu olduğunda realme C21'in bir günü kurtarabildiğini söyleyebiliriz. Ancak uygulama kullanma alışkanlığına bağlı olarak da bu süre değişiklik gösterebilir.



realme C21, 3.5 mm kulaklık girişi ve Micro-USB girişini destekliyor. Ayrıca çift SIM ve microSD kart girişi de bulunuyor. Kutudan çıkar çıkmaz Android 10 ile çalışan cihaz realme UI arayüzüyle çalışıyor.



Realme C21, ilk olarak 5 Mart tarihinde duyurusu yapılan bir telefon modeli oldu. Şimdi ise Türkiye'de üretimi yapılıyor ve 1799 TL'lik fiyatıyla kullanıcısına sunulmuş durumda. Bakalım kullanıcıların bu telefona ilgisi nasıl olacak?



realme C21 teknik özellikler:



– Ekran: 6.5 inç / 1600×720 piksel HD+ çözünürlük / LCD panel

– İşlemci: Mediatek Helio G35

– RAM ve Depolama: 3 GB LPDDR4X RAM – 32 GB ROM

– Arka kamera: 12 MP ana (f/2.2) – 2 MP makro (f/2.4) – 2 MP monokrom (f/2.4)

– Ön kamera: 5 MP (f/2.2)

– Bağlantı: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, 4G

– Diğer özellikler: Çift SIM ve microSD kart desteği, 5000mAh batarya, ters şarj, parmak izi okuyucu

– Boyut ve ağırlık: 8.9 mm kalınlık – 165.2 mm uzunluk – 76.4 mm genişlik – 190 gram ağırlık