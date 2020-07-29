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Teknoloji
Haber Giriş: 29.07.2020 - 08:45,Son Güncelleme:

Realme C15 duyuruldu: İşte tüm özellikleri

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Realme C15 duyuruldu: İşte tüm özellikleri
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Oppo'nun kardeş markası Realme, yeni akıllı telefonu Realme C15 ile tüketicilerin karşısına çıktı. Uygun fiyatı ve uzun batarya ömrü ile dikkat çeken ürünün diğer öne çıkan özelliklerine gelince...

Türkiye pazarına girmesiyle birlikte adını kısa sürede duyurmayı başaran Realme, yeni bir akıllı telefonu görücüye çıkardı. 6.5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Realme C15, LCD ekran teknolojisini kullanıyor ve HD+ çözünürlük sunuyor.

Ekranında damla çentik tasarım kullanan cihazın ön kamerası 8 MP çözünürlüğünde görüntü alabiliyor. MediaTek Helio G35 işlemciden gücünü alan Realme C15, grafik yongası olarak da IMG PowerVR GE8320'yi kullanıyor.

64 GB dahili hafızasıyla kutusundan çıkan telefon, RAM tarafında ise iki farklı model olarak geliyor: 3 GB RAM ve 4 GB RAM. 18 W hızlı şarj desteğine sahip olan Realme C15, Android 10 işletim sistemi altında çalışan Realme UI kullanıcı arayüzünü kullanıyor.

Realme C15 duyuruldu: İşte tüm özellikleri

Gelelim telefonun arka yüzündeki kameralara. 13 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen ana kameraya 8 MP ultra geniş açılı lens, 2 MP monokrom kamera ve 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor. 4K video kaydı desteği sunmayan ürünün ağırlığı 210 gramı geçmiyor.

Gümüş ve mavi olmak üzere iki farklı renkte satılması beklenen Realme C15'in başlangıç fiyatı 137 dolar olacak.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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