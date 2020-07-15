Realme C11: 40 gün batarya ömrü bitmeyen telefon

Realme C11 tanıtıldı. MediaTek'in Helio G35 işlemcisinden gücünü alan telefonda 2 GB RAM ve 32 GB depolama hafızası bulunuyor. 5000 mAh kapasiteli bataryasıyla gelen telefonun öne çıkan özelliği ise 40 güne kadar bekleme süresi sunuyor olması.

6.5 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, LCD ekran kullanıyor. 5 MP ön kamerası bulunan telefonun arka yüzünde ise çift kamera konumlandırılmı. Ana kamera 13 MP çözünürlüğünde görüntü yakalayabilirken, bu ana kameraya 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor.



Cam arka yüze sahip olan ve kare şekilli ikili kamera tasarımıyla öne çıkan telefon, Hindistan'da 99 dolarlık fiyat etiketiyle ilerleyen günlerde satışa sunulacak.

Ürünün kısa vadede Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor.



