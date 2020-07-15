MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriRealme C11: 40 gün batarya ömrü bitmeyen telefon
GeriTeknoloji Realme C11: 40 gün batarya ömrü bitmeyen telefon
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 15.07.2020 - 13:43,Son Güncelleme:

Realme C11: 40 gün batarya ömrü bitmeyen telefon

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
Realme C11: 40 gün batarya ömrü bitmeyen telefon
Abone Olgoogle-news

Oppo'nun kardeş markalarından biri olan Realme, yeni akıllı telefonu Realme C11 ile dikkatleri üzerine çekti. 40 güne varan bekleme süresiyle gelen telefonun özelliklerine yakından bakalım.

Realme C11 tanıtıldı. MediaTek'in Helio G35 işlemcisinden gücünü alan telefonda 2 GB RAM ve 32 GB depolama hafızası bulunuyor. 5000 mAh kapasiteli bataryasıyla gelen telefonun öne çıkan özelliği ise 40 güne kadar bekleme süresi sunuyor olması.

6.5 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, LCD ekran kullanıyor. 5 MP ön kamerası bulunan telefonun arka yüzünde ise çift kamera konumlandırılmı. Ana kamera 13 MP çözünürlüğünde görüntü yakalayabilirken, bu ana kameraya 2 MP derinlik sensörü eşlik ediyor.

Realme C11: 40 gün batarya ömrü bitmeyen telefon

Cam arka yüze sahip olan ve kare şekilli ikili kamera tasarımıyla öne çıkan telefon, Hindistan'da 99 dolarlık fiyat etiketiyle ilerleyen günlerde satışa sunulacak.

Ürünün kısa vadede Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor.

Klasik saat yerine neden akıllı saat almalı?Kol saatleri akıllandı, tasarımıyla klasik kol saatlerinden bir farkı kaldı. Peki klasik saat yerine neden akıllı saate geçiş yapmalı? (Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
False
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle