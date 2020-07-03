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Teknoloji
Haber Giriş: 03.07.2020 - 07:23,Son Güncelleme:

realme Buds Q satışa çıktı, 24 saatte rekor kırdı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
realme Buds Q satışa çıktı, 24 saatte rekor kırdı
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Çin merkezli teknoloji üreticisi realme, yeni kablosuz kulaklığı realme Buds Q ürününü satışa çıkardı. Sadece 24 saat içinde 25 binden fazla satmayı başaran realme Buds Q, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Kablosuz kulaklık pazarı her geçen gün biraz daha hareketleniyor. Telefon üreten pek çok marka, kendi kablosuz kulaklığını piyasaya sürerken, realme de bu alandan geri kalmadı ve realme Buds Q isimli yeni kablosuz kulaklığını satışa sundu. İlk etapta Hindistan'da satışa sunulan ve 1999 Hindistan rupisi karşılığında satılan ürün (yakşaık 183 TL) büyük ilgi gördü.

realme Link isimli kanalı üzerinden Twitter'da açıklama yapan şirket, kısa süre içerisinde realme Buds Q kulaklıklardan 25 binden fazla satıldığını duyurdu.

realme Buds Q satışa çıktı, 24 saatte rekor kırdı

30W hızlı şarj desteğine sahip olan ve Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanan realme Buds Q, SBC ve AAC ses formatlarında çalışabiliyor. R1Q çipinden gücünü alan realme Buds Q, 119 ms düşük gecikme özelliği sunarken, micro USB portu sayesinde 20 saate varan batarya ömrü sunuyor.

3 farklı renkte satışa sunulan realme Buds Q'nun Türkiye'ye ne zaman geleceği ise belli değil.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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