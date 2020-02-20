Realme Buds Air Türkiye'de satışa çıkıyor! İşte özellikleri

Realme’nin geçtiğimiz aylardan itibaren ülkemizde satışa sunduğu realme XT, realme 5i, realme 5 Pro ve realme C2 modelinden sonra hangi ürünü piyasaya sunacağı belli oldu. Marka bu kez merakla beklenen kablosuz kulaklık modeli, realme Buds Air’i Mart ayında tüketici ile buluşturmaya hazırlanıyor.

Realme Buds Air, kablosuz kulaklık deneyimi sunacak. Kablosuz kullanımı bir üst seviyeyen çıkaran özel olarak hazırlanmış R1 çipi, Bluetooth 5.0 ile birlikte, çok daha uzun bir pil ömrü, akıllı erişim tuşları ile kulaklık ve telefon arasında anında ve kesintisiz bir bağlantı sağlıyor.

Çift kanallı iletim sistemi

Gerçek zamanlı çift kanallı iletim ile realme Buds Air, kulakiçi kulaklıkların her biri, birbirinden bağımsız çalıştırarak müzik deneyimi sunuyor. Oyun ve video oynatma, gecikme süresini % 51 azaltan Oyun Modu görseller ve sesler arasında senkronizasyon sağlıyor.

Bunun yanı sıra realme Buds Air, uzman akustik ekibi tarafından hazırlanan, özel yapım DDB (Dinamik Bas Desteği) sistemini içerisinde barındırıyor.

Bunların yanı sıra akıllı cihazda, üzerinde kulaklık girişi ve alt kısımda yer almak üzere iki mikrofon yer alıyor. Konuşma esnasında, ortam seslerini izole ederek çok daha efektif gürültü engelleme yapabiliyor.





17 saate kadar pil ömrü

Kulakiçi kualklıklarınızı şarj etmek için, içerisinde bulunduğu kutuyu 10W Kablosuz şarj cihazınıza yerleştirmeniz yeterli. Dileyen kullanıcılar Type- C şarj kablosu da kullanabilir. Kasanın ön tarafında bulunan LED ışıklar ise size gerçek zamanlı şarj durumunu gösteriyor. 17 saatlik pil ömrü sunan kulaklığın pil durumunu ise telefondaki uygulamadan görebileceksiniz.

Tek tuşla hayatı şekillendir

Realme Buds Air, aramaları cevaplamak / sonlandırmak, müzik değiştirmek, ses asistanını başlatmak ve bir dokunuşla performans moduna girmek / çıkmak için kullanılabilen akıllı dokunma işlemini destekliyor. Realme Buds Air, tek bir düğme ile telefonunuzla eşleştirilebiliniyor ve eşleştirildiğinde, kılıf kapağını her açtığınızda, Realme Buds Air, telefonunuzu anında tanıyabiliyor.

Kulak içi tanıma teknolojisi ile, sensörler aracılığı ile relame Buds Air kullanımda olup olmadığını anlayıp, kulağınızdan çıkardığınız anda kendi kendine müzik deneyimini durduruyor, geri taktığınızda ise kaldığı yerden devam ediyor.

Aynı tuş ile sesli asistanınıza bağlanıp müziğin yanı sıra aramalarınızı, ses ayarlarını ve hava durumu gibi bilgi sağlayıcılarını kontrol edebiliyorsunuz.