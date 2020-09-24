realme Buds Air Neo Türkiye'de satışa çıktı! İşte özellikleri

realme, yeni kablosuz kulaklık modeli Buds Air Neo’yu satışa sundu. realme Buds Air Neo, R1 bağlantı ve güç yongası ile dikkat çekiyor. Telefon ile kulaklık arasında hızlı ve istikrarlı bir bağlantı oluşturan yeni nesil çift kanallı iletim teknolojisini kullanan R1 Gerçek Kablosuz Çip ürünün öne çıkan özelliklerinden biri. Diğer yandan kulak içi uyumu optimize etmek için yeniden tasarlanan Buds Air Neo’nun tek bir kulaklığı 4,1 gram ağırlığında.

13 mm ses sürücülerine sahip olan kulaklık farklı yöntemlerle kontrol edilebiliyor. Kullanıcı, kulaklığın dış dokunmatik yüzeyi ile şarkılar arasında geçiş yapabiliyor, realme Link uygulaması ile de kulaklığını telefon üzerinden kontrol edebiliyor. Düşük gecikme sunan ürün, gecikmeleri yüzde 51 oranında azaltan 119.2 ms süper düşük gecikme moduna sahip ve bu modu da dokunmatik alan üzerinden açıp kapatmak mümkün.



Tek şarj ile 3 saate kadar kullanım süresi sunan kulaklığın pil ömrü, şarj kasasıyla birlikte toplamda 17 saate çıkıyor. Bluetooth 5.0 ile 10 metreye kadar bağlı kalabilen kulaklık, Google Fast Pair Service ile eşleşebiliyor. IPX4 sertifikası ile su sıçramalarına karşı dayanıklı bir yapıda olan kulaklığın, “Pop Beyazı”, “Punk Yeşili” ve “Rock Kırmızısı” olmak üzere 3 farklı renk seçeneği bulunuyor.

Ürünün fiyatı ise 399 TL.



