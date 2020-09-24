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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 24.09.2020 - 07:45 | Son Güncelleme:

realme Buds Air Neo Türkiye'de satışa çıktı! İşte özellikleri

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realme Buds Air Neo Türkiye'de satışa çıktı! İşte özellikleri
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Oppo'nun kardeş markası realme, yeni kablosuz kulaklığı realme Buds Air Neo ile kullanıcıların karşısına çıktı. İşte ürünün öne çıkan özellikleri ve fiyatı...

realme, yeni kablosuz kulaklık modeli Buds Air Neo’yu satışa sundu. realme Buds Air Neo, R1 bağlantı ve güç yongası ile dikkat çekiyor. Telefon ile kulaklık arasında hızlı ve istikrarlı bir bağlantı oluşturan yeni nesil çift kanallı iletim teknolojisini kullanan R1 Gerçek Kablosuz Çip ürünün öne çıkan özelliklerinden biri. Diğer yandan kulak içi uyumu optimize etmek için yeniden tasarlanan Buds Air Neo’nun tek bir kulaklığı 4,1 gram ağırlığında. 

13 mm ses sürücülerine sahip olan kulaklık farklı yöntemlerle kontrol edilebiliyor. Kullanıcı, kulaklığın dış dokunmatik yüzeyi ile şarkılar arasında geçiş yapabiliyor, realme Link uygulaması ile de kulaklığını telefon üzerinden kontrol edebiliyor. Düşük gecikme sunan ürün, gecikmeleri yüzde 51 oranında azaltan 119.2 ms süper düşük gecikme moduna sahip ve bu modu da dokunmatik alan üzerinden açıp kapatmak mümkün.

realme Buds Air Neo Türkiyede satışa çıktı İşte özellikleri

Tek şarj ile 3 saate kadar kullanım süresi sunan kulaklığın pil ömrü, şarj kasasıyla birlikte toplamda 17 saate çıkıyor. Bluetooth 5.0 ile 10 metreye kadar bağlı kalabilen kulaklık, Google Fast Pair Service ile eşleşebiliyor. IPX4 sertifikası ile su sıçramalarına karşı dayanıklı bir yapıda olan kulaklığın, “Pop Beyazı”, “Punk Yeşili” ve “Rock Kırmızısı” olmak üzere 3 farklı renk seçeneği bulunuyor.

Ürünün fiyatı ise 399 TL.

Oppo Watch Türkiye'de! Yakından inceledikOppo, ilk akıllı saati Oppo Watch ile Türkiye'de kullanıcılarının karşısına çıkıyor. 41mm ve 46mm olmak üzere iki farklı boyutta gelen Oppo Watch'da her biri sesli koçluk desteğine sahip, fitness koşusu, yağ yakma koşusu, açık havada yürüyüş, açık havada bisiklete binme ve yüzme olmak üzere beş egzersiz modu bulunuyor. Fiziksel verilerinizi doğru bir şekilde izleyen akıllı saatte, 5 dakikalık egzersiz videoları da boş zamanlarınızı değerlendirmenizde size yardımcı oluyor. Dolayısıyla en yoğun zamanınızda bile saatinize yapacağınız birkaç dokunuşla formda kalabiliyorsunuz. Her zaman açık olan nabız izleme özelliği de hem egzersiz yaparken hem de dinlenirken sağlığınızı takip ediyor. İleri düzey uyku izleme özelliği de her gece uyku durumunuzla ilgili kayıt tutuyor. Kapalı ortamda kürek çekme ve kitesurfing gibi egzersizler de dahil olmak üzere, 100'ün üzerinde farklı spor seçeneğinin bulunduğu Google Fit de bu tabloya eklendiğinde Oppo Watch ideal bir fitness partnerine dönüşüyor. İşte ürünün öne çıkan tüm özellikleri...(Sponsorlu İçerik)
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