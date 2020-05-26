Realme Buds Air Neo tanıtıldı: İşte özellikleri

realme, gerçekleştirdiği özel etkinlikte yeni nesil kablosuz kulaklıklarını görücüye çıkardı. Realme Buds Air modeline kıyasla daha kısıtlı özelliklere sahip olsa da, uygun fiyatıyla kullanıcıların dikkatini çekmesi beklenen Realme Buds Air Neo, 13Mm ses sürücülerini kullanıyor ve R1 bağlantı ve güç yongası ile verimlilik sağlıyor.

Realme Buds Air Neo'yu kontrol etmek için farklı yöntemler izleyebilirsiniz. Kulaklığın dış dokunmatik yüzeyi ile eliniz telefona gitmeden şarkılar arasında geçiş yapabilirken, Realme Link uygulaması da kulaklığın kontrolünü telefon üzerinden mümkün kılıyor.



119.2ms düşük gecikme modu ile dikkat çeken ve dokunma eylemini hızlıca algılayıp komutunuzu dinleyen Realme Buds Air Neo'nun her bir kulaklığı 3 saat batarya ömrüne sahip. Kılıf ile birlikte ise toplamda 17 saat batarya ömrüne ulaşılıyor.

IPX4 sertifikası sayesinde su sıçramalarına karşı dayanıklı bir yapıda olan ürünün fiyatı ise 39 dolar. Realme Buds Air'in Türkiye fiyatının 400 TL seviyelerinde olduğu düşünüldüğünde bu ürünün daha uygun bir fiyata geleceğini söyleyebiliriz.