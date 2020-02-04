Realme, bu kez akıllı televizyonlarıyla geliyor

Çok kısa bir süre içerisinde 8 milyon telefon satışı ile Hindistan’ın en büyük dördüncü akıllı telefon üreticisi olmayı başaran Realme, şimdide akıllı televizyon pazarına giriş yapıyor. Realme yöneticisi Francis Wang, televizyon pazarına iyi bir giriş yapılırsa dizüstü bilgisayar sektörüne de girmeyi düşünebileceklerini açıkladı. Aynı zamanda Wang, Twitter üzerinden kullanıcıların sorularını yanıtladı. Realme’nin ilk akıllı bilekliğinin Mart ayında duyurulacağını ve şirketin ilk akıllı televizyonunun da MWC 2020 fuarında tanıtılacağı belirtildi.

MWC 2020 fuarında akıllı telefonların yanı sıra akıllı televizyonlarda kullanıcıların karşısına çıkacak. Şirketin gelirinin yüzde 60’ını pazarlayan Hindistan için Realme, bu bölge için özel çalışmalara devam ediyor. Akıllı televizyonun fiyatı ve özellikleriyle ilgili net bir açıklama yok fakat bölgenin ekonomisine bakacak olursak düşük fiyatlı bir cihaz ile karşımıza çıkacağını düşünebiliriz.

Android ve Roku'nun televizyonlarda kullanımının arttığını açıklayan raporda 2023 yılına kadar televizyon satışlarının yüzde 85 oranında artabileceği tahmin ediliyor.