realme Book tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri

realme'nin ilk dizüstü bilgisayarı olan realme Book, mavi ve gri renk düzeniyle sunulan süper ince 14,9 mm metal gövdeye sahip. Ürünün 14 inçlik 2K ince çerçeveli ekranı, 400 nit maksimum parlaklığı, geleneksel 16:9 ekranlara kıyasla Microsoft Office programlarında daha fazla bilgi gösterebilen 3:2 ekran oranı göze çarpan özellikleri arasında yer alıyor.

11. Nesil Intel Core işlemciye sahip realme Book, çift fanlı Storm Soğutma Sistemi ile en zorlu oyunların da yüksek performansla çalıştırılmasını sağlıyor. Ürün, 16 GB'a varan Çift Kanallı LPDDR4x RAM ve 512 GB'a varan PCIe SSD Depolama özelliklerine sahiptir. Ayrıca 65W Süper Hızlı Şarj teknolojisi ile 11 saate varan pil ömrü sunuyor.

Bir adet thunderbolt 4/USB 4 bağlantı noktası (yalnızca i5 versiyonda), bir adet 3.5 mm kulaklık bağlantı noktası, bir adet Type-A bağlantı noktası ve bir adet Type C bağlantı noktası bulunmakta olan realme Book ayrıca yeni Wi-Fi 6 teknolojisini de destekliyor.

realme Book, DTS HD stereo ses efekti ve çevrimiçi iş ve ders çalışma için Çift Mikrofon Gürültü Önleme özelliklerini destekleyen 2 HARMAN hoparlöre sahip.



realme'nin “PC Bağlantı” özelliği, kullanıcıların telefonlarını dizüstü bilgisayarlarıyla senkronize etmesine olanak tanıyarak telefonun uygulama içeriğini kolaylıkla kullanmalarına izin veriyor. Cihaz, Windows 10 yüklü halde kullanıcılara sunuluyor.

realme Book’un, 2'si 1 arada Parmak İzi Güç Düğmeli, 1.3 mm tuş hareket mesafesine sahip üç seviyeli aydınlatmalı bir klavyesi bulunuyor.

realme ayrıca ilk dizüstü bilgisayarının Türkiye'de piyasaya sürülmesi için çalışmalarına devam ettiğini belirtti.