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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 03.03.2020 - 08:52,Son Güncelleme:/

Realme Band tanıtıldı! İşte dikkat çeken özellikleri

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Realme Band tanıtıldı! İşte dikkat çeken özellikleri
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Çinli Realme, telefonlarından sonra bu kez akıllı bileklik için düğmeye bastı. İlk akıllı bilekliği olan Realme Band'ı duyuran şirket, bu alanda rekabeti iyiden iyiye artıracağa benziyor. Peki Realme Band hangi özelliklerle geliyor?

Akıllı saatlerin ucuz fiyatlı alternatifleri olan ve akıllı saatlerin yapabildiği pek çok şeyi kolayca yapan akıllı bileklikler, teknoloji markalarının da ilgi odağı haline geldi. Pek çok şirket, kendi akıllı bilekliğini piyasaya sürerken, son olarak Realme de ilk akıllı bilekliği olan Realme Band'ı ortaya çıkardı. Rakiplerinde olduğu gibi köşegen bir tasarıma sahip olan ürünün ekranında ise hafif bir kavis bulunuyor. Menü geçişleri de ekranın hemen altında bulunan nokta tuşu işe yapılabiliyor. 

Renkli bir ekranı olmasına karşın dokunmatik bir ekrana sahip olmayan Realme Band; yürüme, bisiklet, koşu, yoga, kriket dahil pek çok farklı spor kategorisinde ölçümleme yapabiliyor. İçerisinde nabız ölçer sensör de bulunan cihaz uyku kalitesini de ölçebiliyor. Telefonlardan gelen bildirimler ise yine Realme Band üzerinden görüntülenebiliyor.

Realme Band tanıtıldı İşte dikkat çeken özellikleri

IP68 sertifikasına sahip olması nedeniyle suya karşı dayanıklı bir yapıda olan Realme Band'ın şarj soketi, gövdenin içerisinde yer alıyor. Şarj adaptörüne ihtiyaç duyulmaksızın kolayca şarj edilebilen ürün, 5 Mart tarihinde satışa sunulacak. Cihazın fiyatı ise henüz paylaşılmadı.

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