MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberlerirealme 7 Pro Türkiye'ye geliyor! Ne zaman tanıtılacak?
GeriTeknoloji realme 7 Pro Türkiye'ye geliyor! Ne zaman tanıtılacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 15.10.2020 - 13:22 | Son Güncelleme:

realme 7 Pro Türkiye'ye geliyor! Ne zaman tanıtılacak?

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
realme 7 Pro Türkiye'ye geliyor! Ne zaman tanıtılacak?
Abone Olgoogle-news

Türkiye pazarına girmesiyle birlikte kullanıcıların dikkatini çeken isimlerden biri olan realme, yeni bir amiral telefonunu Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor.

65W hızlı şarj özelliğiyle gelmesi beklenen ve yüzde 0'dan yüzde 100'e 34 dakika gibi kısa bir sürede şarj olabilen realme 7 Pro, şirketin bugüne dek geliştirdiği en güçlü akıllı telefon olacak. Cihazın özellikleri ise henüz belli değil. 

NE ZAMAN GELECEK?

realme 7 Pro, 20 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek özel bir etkinlikte duyurulacak ve yeni telefonun detayları paylaşılacak. Etkinlik günü cihazın Türkiye fiyatının da belli olması bekleniyor. 

Etkinlik, realme Türkiye'nin YouTube kanalında 20 Ekim tarihinde saat 14:00'te gerçekleştirilecek. 

Galaxy Note 20 Ultra incelemesiSamsung’un bugüne dek geliştirdiği en güçlü telefon olan Galaxy Note 20 Ultra, her yönüyle dikkat çekiyor, kullanıcıların ilgisini çekmeyi başarıyor. Samsung’un bu yeni amiral telefonunu yakından inceledik. (Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
False
Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle