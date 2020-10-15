realme 7 Pro Türkiye'ye geliyor! Ne zaman tanıtılacak?

65W hızlı şarj özelliğiyle gelmesi beklenen ve yüzde 0'dan yüzde 100'e 34 dakika gibi kısa bir sürede şarj olabilen realme 7 Pro, şirketin bugüne dek geliştirdiği en güçlü akıllı telefon olacak. Cihazın özellikleri ise henüz belli değil.



NE ZAMAN GELECEK?



realme 7 Pro, 20 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek özel bir etkinlikte duyurulacak ve yeni telefonun detayları paylaşılacak. Etkinlik günü cihazın Türkiye fiyatının da belli olması bekleniyor.



Etkinlik, realme Türkiye'nin YouTube kanalında 20 Ekim tarihinde saat 14:00'te gerçekleştirilecek.



