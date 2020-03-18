Realme 6i ortaya çıktı: İşte merak edilen özellikleri

6.52 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip olan Realme 6i, 720x1600 piksel ekran çözünürlüğünü destekliyor. Ekranın üst kısmında çentik yer alırken, ön kamera da bu çentikte yer alıyor ve 16 MP çözünürlüğünde görüntü alabiliyor. Şirket, önceki modellerin aksine işlemci tarafında Qualcomm'la değil MediaTek ile ilerliyor. Gücünü MediaTek'in 8 çekirdekli Helio G80 işlemcisinden alan Realme 6i, grafik tarafında da Arm Mali-G52 MC2 GPU kullanıyor.



3 GB ve 4 GB RAM'li modelleriyle birlikte 32 GB ve 64 GB depolama hafızası seçenekleri sunan cihazda microSD kart desteği de yer alıyor. Bu da toplam hafızanın sonradan artırılabileceği anlamına geliyor. Bu destek olmasaydı hafıza konusunda kullanıcıların ciddi seviyede sıkıntıları olabilirdi.



Android 10 işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkan Realme 6i, beyaz ve yeşil olmak üzere iki farklı renkte kasaya sahip olacak. Arka yüzünde 4 kamera konumlandırılan telefonda ana kamera 48 MP çözünürlüğünde görüntü alabilirken, bu kameraya 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP makro kamera eşlik ediyor.



5000 mAh kapasiteli bataryadan enerjisini alan telefon, 18W hızlı şarj desteğini de kullanıyor.



Cihazın 3 GB RAM + 32 GB hafızalı modelinin fiyatı ise 175 dolar.



