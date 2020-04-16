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Teknoloji
Haber Giriş: 16.04.2020 - 10:54,Son Güncelleme:

realme 6i bugün satışa çıkıyor! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
realme 6i bugün satışa çıkıyor! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı
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Gücünü 12 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Helio G80 işlemciden alan Realme 6i, bugün Türkiye genelinde satışa sunuluyor. İşte cihazın öne çıkan özellikleri ve merak edilen fiyatı...

Ekranı: 6.5 inç

Ekran Çözünürlüğü: 720x1600 piksel

Koruma: Corning Gorilla Glass 3 (Ekranı darbelere karşı dayanıklı)

Çift SIM kart desteği: Var

İşletim sistemi: Kutusundan Android 10 yüklü olarak çıkıyor

İşlemci: Mediatek Helio G80 (12 nm)

Dahili hafıza seçenekleri: 64 / 128 GB

RAM seçenekleri: 3 GB / 4 GB RAM

microSD kart desteği: Var

Ön yüzdeki kamera: Tek kamera bulunuyor, f/2.0 diyafram değerinde 16 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen selfi kamera

Arka yüzdeki kameralar: 4 adet sensör bulunuyor. 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera, 2 MP derinlik sensörü

Batarya kapasitesi: 5000 mAh / 18W hızlı şarj desteğine sahip.

Süt beyazı ve Yeşil Çay renkleri ile satışa çıkacak telefon 2.399 TL etiket fiyatı ile duyuruldu. 16-23 Nisan tarihleri arasında realme 6i kampanyalı fiyatı 1.799 TL olarak Amazon, Gittigidiyor, Hepsiburada,Trendyol, N11 kanallarından sunuluyor.

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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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