realme 6i bugün satışa çıkıyor! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı
Gücünü 12 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Helio G80 işlemciden alan Realme 6i, bugün Türkiye genelinde satışa sunuluyor. İşte cihazın öne çıkan özellikleri ve merak edilen fiyatı...
Ekranı: 6.5 inç
Ekran Çözünürlüğü: 720x1600 piksel
Koruma: Corning Gorilla Glass 3 (Ekranı darbelere karşı dayanıklı)
Çift SIM kart desteği: Var
İşletim sistemi: Kutusundan Android 10 yüklü olarak çıkıyor
İşlemci: Mediatek Helio G80 (12 nm)
Dahili hafıza seçenekleri: 64 / 128 GB
RAM seçenekleri: 3 GB / 4 GB RAM
microSD kart desteği: Var
Ön yüzdeki kamera: Tek kamera bulunuyor, f/2.0 diyafram değerinde 16 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen selfi kamera
Arka yüzdeki kameralar: 4 adet sensör bulunuyor. 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera, 2 MP derinlik sensörü
Batarya kapasitesi: 5000 mAh / 18W hızlı şarj desteğine sahip.
Süt beyazı ve Yeşil Çay renkleri ile satışa çıkacak telefon 2.399 TL etiket fiyatı ile duyuruldu. 16-23 Nisan tarihleri arasında realme 6i kampanyalı fiyatı 1.799 TL olarak Amazon, Gittigidiyor, Hepsiburada,Trendyol, N11 kanallarından sunuluyor.
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