realme 6i bugün satışa çıkıyor! İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı

Ekranı: 6.5 inç

Ekran Çözünürlüğü: 720x1600 piksel

Koruma: Corning Gorilla Glass 3 (Ekranı darbelere karşı dayanıklı)

Çift SIM kart desteği: Var

İşletim sistemi: Kutusundan Android 10 yüklü olarak çıkıyor

İşlemci: Mediatek Helio G80 (12 nm)

Dahili hafıza seçenekleri: 64 / 128 GB

RAM seçenekleri: 3 GB / 4 GB RAM

microSD kart desteği: Var

Ön yüzdeki kamera: Tek kamera bulunuyor, f/2.0 diyafram değerinde 16 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen selfi kamera

Arka yüzdeki kameralar: 4 adet sensör bulunuyor. 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera, 2 MP derinlik sensörü

Batarya kapasitesi: 5000 mAh / 18W hızlı şarj desteğine sahip.

Süt beyazı ve Yeşil Çay renkleri ile satışa çıkacak telefon 2.399 TL etiket fiyatı ile duyuruldu. 16-23 Nisan tarihleri arasında realme 6i kampanyalı fiyatı 1.799 TL olarak Amazon, Gittigidiyor, Hepsiburada,Trendyol, N11 kanallarından sunuluyor.