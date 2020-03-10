realme 6 ve realme 6 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri

realme, iki yeni telefonun duyurusunu yaptı. realme 6 ile başlayalım. MediaTek Helio G90T ile güçlendirilen realme 6, oyun deneyiminin merkezinde olacak şekilde tasarlandı. 12 nm’lik işlem kullanan işlemci, grafik kartı, süper hızlı RAM ve güçlü yapay zeka kombinasyonu ile realme 6, oyunseverlere de hitap ediyor.

Yeni geliştirilen 30W hızlı şarj ile, realme’nin 4300mAh pili 60 dakika içinde tamamen şarj oluyor. Zorlu oyun koşullarında 30W’lık hızlı şarj sayesinde pil, 60 dakikada yüzde 55'lik şarj seviyesine çıkabiliyor. realme 6, 90Hz yenileme ve 120Hz örnekleme hızına sahip 6,5 inç 90Hz Ultra Pürüzsüz Ekran içerir, bu da ekranın her kaydırma işleminde kesintisiz ve pürüzsüz bir görsel deneyim sağlıyor. Ekran ayrıca daha iyi koruma için Corning Gorilla Glass 3 ile kaplanmış.

16MP Ultra net ön kamera, F2.0 diyafram açıklığının yanısıra, Bokeh efekti, akıllı güzellik modu gibi özellikleri ile de dikkat çekiyor. Farklı cinsiyetler, cilt tipleri ve yüz şekilleri için geliştirilmiş bir güzellik algoritması sayesinde kullanıcının cildini doğal ve hassas gösteren selfieleri çekebilmesini sağlıyor.

Yeni amiral gemisi realme 6, ayrıca 64MP’lik ana kamera, 119°’lik ultra geniş açıya sahip8MP kamera, makro lens ve siyah&beyaz portre objektiften oluşan ultra net dörtlü kamera sistemine de sahip. Kullanıcılar manzara, mimari ve büyük grupların daha çarpıcı görüntülerini yakalamasını sağlayan geniş açı moduna geçmek için tek bir tıklama yapmaları yeterli. 4 cm çekim mesafesi ile ultra makro lens ise kullanıcıların daha yakın çekimler yapmasına aracılık ediyor.





Şimdi sıra realme 6 Pro'da... Dünyada Qualcomm Snapdragon 720G kullanan ilk akıllı telefon olma özelliğini taşıyan cihazda 8 nm’lik işlem gücü kullanılıyor. Bu işlem gücü, cihazı daha güçlü ve verimli bir hale getiriyor. 30W hızlı şarj ile, 4300mAh pili 60 dakikada tamamen şarj ederken, zorlu oyun koşullarında aynı sürede yüzde 62'lik şarj seviyesine çıkabiliyor.

90Hz yenileme ve 120Hz örnekleme hızına sahip 6.6 inç 90Hz Ultra Pürüzsüz Ekran’la gelen realme 6 Pro’nun ekranı daha iyi bir koruma için Corning Gorilla Glass 5 ile kaplanmış durumda.

realme 6 Pro, 16MP Sony geniş açılı ana kamera’nın yanısıra IMX471 + 8MP 105° süper geniş açıdan oluşan ikili kamera ile birlikte geliyor. Çekim mesafesi daha öncekine göre 2.5 kat daha fazla olan kamera, Kenar Deformasyon Düzeltmesi ile fotoğrafların köşelerinde kalan yüzleri tanıyıp, yüz hatlarını otomatik olarak optimize edebilir.

Yeni amiral gemisi realme 6 Pro ayrıca 64MP ana kamera, 12MP 20x hibrit zoom telefoto lens, 119°’lik ultra geniş açıya sahip 8MP kamera ve makro lensten oluşan ultra net dörtlü kamera sistemine de sahip. realme 6 Pro, Nightscape 2.0 üzerinde yer alan ve geliştirilmiş tripod modu ve Ultra Nightscape Modu’na sahip Nightscape 3.0 özelliğini kullanıyor.



