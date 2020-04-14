realme 6 serisi tantıldı: İşte yeni telefonlar

Dünyanın ilk Helio G80 yonga setine sahip realme 6i’nin yanı sıra, marka seride yer alan yeni amiral gemisi realme 6’yı da teknoloji tutkunlarının beğenisine sundu. Markanın yeni ürünlerinin satış fiyatları; realme 6i 2.399 TL, realme 6’nın 4GB+128GB hafıza seçeneği 2.999 TL, realme 6 8GB+128GB hafıza seçeneği 3.199 TL ve realme 6 pro 3.899 TL olarak duyuruldu. Merakla beklenen Buds Air’in fiyatı ise 549 TL olarak açıklandı.

Online kanallarda ön siparişle realme 6i 1.799 TL, realme 6 Pro 3.199 TL, realme 6 4GB+128GB ile 2.399 TL olarak fanlarıyla buluşacak. Aynı zamanda realme 6 Pro almak isteyen kişilere Buds Air’de de ayrıcalıklar sunuluyor. realme 6 Pro ve Buds Air ikilisi 3.598 TL olarak kullanıcılara sunulacak.



realme’nin 64 MP kameralı yeni amiral gemisi; realme 6

MediaTek Helio G90T ile güçlendirilen realme 6, 12 nm’lik işlem kullanan işlemciyle geliyor. En son güncellemelere sahip işlemci, grafik kartı, süper hızlı RAM ve güçlü yapay zeka kombinasyonu ile realme 6, mobil oyun severlere sorunsuz bir deneyim getiriyor.

Yeni geliştirilen 30W hızlı şarj ile, realme’nin 4300mAh pili 60 dakika içinde tamamen şarj oluyor.Zorlu oyun koşullarında dahi, 30W’lık hızlı şarj sayesinde pil, 60 dakikada yüzde 55'lik şarj seviyesine çıkabiliyor. realme 6, 90Hz yenileme ve 120Hz örnekleme hızına sahip 6,5 inç 90Hz Ultra Pürüzsüz Ekran içerir, bu da ekranın her kaydırma işleminde kesintisiz görsel deneyim sağlıyor. Ekran ayrıca daha iyi koruma için Corning Gorilla Glass 3 ile kaplanmış.

16MP Ultra net ön kamera, F2.0 diyafram açıklığının yanısıra, Bokeh efekti, akıllı güzellik modu gibi özellikler de cihazın öne çıkan özelliklerinden. Farklı cinsiyetler, cilt tipleri ve yüz şekilleri için geliştirilmiş bir güzellik algoritması sayesinde kullanıcının cildini doğal ve hassas gösteren selfieleri kolaylıkla çekmesine imkan sağlıyor.

Yeni amiral gemisi realme 6, ayrıca 64MP’lik ana kamera, 119°’lik ultra geniş açıya sahip8MP kamera, makro lens ve siyah&beyaz portre objektiften oluşan ultra net dörtlü kamera sistemine de sahip. Kullanıcılar manzara, mimari ve büyük grupların daha çarpıcı görüntülerini yakalamasını sağlayan geniş açı moduna geçmek için tek bir tıklama yapmaları yeterli. 4 cm çekim mesafesi ile ultra makro lens ise kullanıcıların daha yakın çekimler yapmasına ve mikro dünyanın güzelliğini keşfetmesine aracılık ediyor.

realme 6 Kuyruklu yıldız Mavisi, Kuyruklu Yıldız Beyazı renkleriyle duyuruldu. realme 6’nın 4GB+128GB seçeneği 2.999 TL ‘yken, realme 6 8GB+128GB 3.199 TL satış fiyatıyla duyuruldu.

realme 6’nın 4GB+128GB hafıza seçeneği ön sipariş kampanyası ile 2.399 TL olarak Amazon, Gittigidiyor, Hepsiburada,Trendyol, N11 kanallarından satışa sunulacak.



Qualcomm Snapdragon 720G’ye sahip ilk akıllı telefon realme 6 Pro

realme 6 Pro, dünyada Qualcomm Snapdragon 720G kullanan ilk akıllı telefonu. 8 nm’lik işlem gücü ile bu işlemci, cihazı daha güçlü ve verimli bir hale getiriyor. 30W hızlı şarj ile, 4300mAh pili 60 dakikada tamamen şarj ederken, zorlu oyun koşullarında bile aynı sürede yüzde 62'lik şarj seviyesine çıkabiliyor.

90Hz yenileme ve 120Hz örnekleme hızına sahip 6.6 inç 90Hz Ultra Pürüzsüz Ekran’la gelişmiş bir görsel deneyim sunan realme 6 Pro’nun ekranı daha iyi bir koruma için Corning Gorilla Glass 5 ile kaplanmış durumda.



Altı süper kamera

realme 6 Pro, 16MP Sony geniş açılı ana kamera’nın yanısıra IMX471 + 8MP 105° süper geniş açıdan oluşan ikili kamera ile birlikte geliyor. Çekim mesafesi daha öncekine göre 2.5 kat daha fazla olan kamera, Kenar Deformasyon Düzeltmesi ile fotoğrafların köşelerinde kalan yüzleri tanıyıp, yüz hatlarını otomatik olarak optimize edebiliyor.

Yeni amiral gemisi realme 6 Pro ayrıca 64MP ana kamera, 12MP 20x hibrit zoom telefoto lens, 119°’lik ultra geniş açıya sahip8MP kamera ve makro lensten oluşan ultra net dörtlü kamera sistemine de sahip. realme 6 Pro, Nightscape 2.0 üzerinde yer alan ve geliştirilmiş tripod modu ve Ultra Nightscape Modu’na sahip Nightscape 3.0 özelliğine de sahip.

realme 6 Pro Yıldırım Mavisi ve Yıldırım Kırmızısı renkleri ile 3.899 TL satış fiyatıyla duyuruldu. realme 6 Pro’nun ön siparişle kampanyalı fiyatı 3.199 TL olarak bekleyenleriyle buluşacak. Aynı zamanda realme 6 Pro ve realme Buds Air ikilisine sahip olmak isteyen kişiler 3.598 TL ile bu iki ürüne sahip olabilecek. Amazon, Gittigidiyor, Hepsiburada,Trendyol, N11 kanallarından sunulacak.



Dünyanın ilk Helio G80 yonga seti; realme 6i

realme 6i, gücünü 12 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Helio G80‘den alıyor. 6.52 inç büyüklüğündeki IPS LCD ekranı 720×1600 piksel çözünürlük ve 269 ppi piksel yoğunluğu sunuyor.

realme 6i'nin 48MP AI Dört Kamera daha iyi bir işleve ve deneyime sahiptir; özellikle 16MP Süper Net Selfie, her zaman ve her yerde fotoğraf çekmenizi sağlar. Süper gece manzaralarının anahtarı; AI teknolojisi ve çoklu çerçeve sistemi teknolojisinin kombinasyonu ile gürültü azaltma, el titremesi, vurgu bastırma ve dinamik aralık iyileştirme sağlıyor. 8MP büyüklüğündeki ultra geniş açılı kamera ile 2MP makro çekim kamerası ve 2MP çözünürlükte ki derinlik sensörüne sahip.

5000mAh’lık bataryaya sahip olan telefon USB Type-C bağlantısı sayesinde 18W hızlı şarj edilbiliyor. Ayrıca micro usb kablo ile de şarj edilebilen cihaz bu kablo ile 10W hız ile şarj olacak.

Süt beyazı ve yeşil çay renkleri ile satışa çıkacak telefon 2.399 TL etiket fiyatı ile duyuruldu. realme 6i ön siparişle kampanyalı fiyatı 1.799 TL olarak Amazon, Gittigidiyor, Hepsiburada,Trendyol, N11 kanallarından sunulacak.



Çift kanallı iletim sistemi ile güçlü bir ses; realme Buds Air

Gerçek zamanlı çift kanallı iletim ile realme Buds Air, kulakiçi kulaklıkların her biri, birbirinden bağımsız çalıştırarak olağanüstü bir müzik deneyimi sunuyor. Oyun ve video oynatma, gecikme süresini %51 azaltan Oyun Modu görseller ve sesler arasında mükemmel bir senkronizasyon sağlıyor.

Bunun yanı sıra realme Buds Air, uzman akustik ekibi tarafından hazırlanan, özel yapım DDB (Dinamik Bas Desteği) sistemini içerisinde barındırıyor. Ekip, sürükleyici bir film ve müzik deneyimi için binlerce testin ardından bas seslere daha fazla boyut ve dinamizm kazandıracak bu özelliği ürüne ekliyor ve 12 mm yüksek bas performansı ile realme Buds Air kablosuz kulaklıklarda sınıf atlıyor.

Bunların yanı sıra akıllı cihazda, üzerinde kulaklık girişi ve alt kısımda yer almak üzere iki mikrofon yer alıyor. Konuşma esnasında, ortam seslerini izole ederek çok daha efektif gürültü engelleme yapabiliyor. Kulak içi tanıma teknolojisi ile, sensörler aracılığı ile relame Buds Air kullanımda olup olmadığını anlayıp, kula ğınızdan çıkardığınız anda kendi kendine müzik deneyimini durduruyor, geri taktığınızda ise keyif kaldığı yerden devam ediyor.

Buds Air beyaz rengi ile bekleyenleriyle buluşacak. 549 TL satış fiyatıyla duyurulan Buds Air; ön satışla Amazon, Gittigidiyor, Hepsiburada,Trendyol, N11 kanallarından satışa sunulacak.



17 saate kadar pil ömrü

realme Buds Air, tüm kablolardan kurtulacağınız gerçek bir “wireless” deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor. Kulakiçi kualklıklarınızı şarj etmek için, içerisinde bulunduğu kutuyu 10W Kablosuz şarj cihazınıza yerleştirmeniz yeterli. Dileyen kullanıcılar Type- C şarj kablosu da kullanabilir. Kasanın ön tarafında bulunan LED ışıklar ise size gerçek zamanlı şarj durumunu gösteriyor. 17 saatlik pil ömrü sunan kulaklığın pil durumunu ise telefondaki uygulamadan görebileceksiniz.