Realme 6, realme 6 Pro ve realme Buds Air Türkiye'de satışa çıkıyor

Realme Buds Air

Tasarım bazında Apple'ın AirPods kulaklıklarına hayli benzeyen Realme Buds Air, Bluetooth 5.0 teknolojisini kullanıyor. 12 mm'lik sürücü ve dokunmatik kontrol alanı sunan üründe oyun modunu aktif hale getirdiğinizde sesi çok düşük gecikmeyle iletiyor.



Kulaklıkların her biri 3 saat batarya ömrüne sahip ve şarj kutusuyla birlikte toplamda 17 saat batarya ömrü sunuyor. R1 yonga setinden güç alan Realme Buds Air, dokunmatik kontrol sistemi sayesinde müzik parçalarını telefona bakmaksızın kulaklık üzerinden değiştirebilmeye, sesli asistanı başlatabilmeye ve çağrıların da cevaplanabilmesine olanak tanıyor.

Mikrofona gelen gürültüyü azaltmak için de çift mikrofonlu ENC yani çevresel gürültü engelleme teknolojisinden yararlanan Realme Buds Air, kablosuz kulaklık pazarını hareketlendireceğe benziyor.



Realme Buds Air beyaz renk seçeneğiyle 549 TL fiyat etiketine sahip.



realme 6

Ekranı: 6.5 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080x2400 piksel

Koruma: Corning Gorilla Glass 3 (Ekranı darbelere karşı dayanıklı)

Çift SIM kart desteği: Var

İşletim sistemi: Kutusundan Android 10 yüklü olarak çıkıyor



İşlemci: Mediatek MT6785 Helio G90T (12 nm)

Dahili hafıza seçenekleri: 64 / 128 / 256 GB

RAM seçenekleri: 4 GB / 6 GB / 8 GB RAM

microSD kart desteği: Var

Ön yüzdeki kamera: Tek kamera bulunuyor, 16 MP çözünürlüğünde görüntü alabiliyor, 1080p/30fps çekim yapabiliyor

Arka yüzdeki kameralar: 4 adet sensör bulunuyor. 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera, 2 MP derinlik sensörü

Batarya kapasitesi: 4300 mAh / 30W hızlı şarj desteği ile 55 dakikada şarj olabiliyor



realme 6 Kuyruklu yıldız Mavisi, Kuyruklu Yıldız Beyazı renkleriyle duyuruldu. realme 6’nın 4GB+128GB seçeneği 2.999 TL satış fiyatıyla geldi.



realme 6 Pro

Ekranı: 6.6 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080x2400 piksel

Koruma: Corning Gorilla Glass 5 (Ekranı darbelere karşı dayanıklı)

Çift SIM kart desteği: Var

İşletim sistemi: Kutusundan Android 10 yüklü olarak çıkıyor

İşlemci: Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm)

Dahili hafıza seçenekleri: 64 / 128 GB

RAM seçenekleri: 6 GB / 8 GB RAM

microSD kart desteği: Var

Ön yüzdeki kameralar: Çift kamera bulunuyor, 16 MP çözünürlüğünde ana kamera ve 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör

Arka yüzdeki kameralar: 4 adet sensör bulunuyor. 64 MP ana kamera, 12 MP telefoto kamera, 8 MP ultra geniş açılı sensör, 2 MP makro kamera

Batarya kapasitesi: 4300 mAh / 30W hızlı şarj desteği ile 57 dakikada şarj olabiliyor



realme 6 Pro Yıldırım Mavisi ve Yıldırım Kırmızısı renkleri ile 3.899 TL satış fiyatına sahip.