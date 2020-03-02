Realme 6 flaş şarj teknolojisiyle geliyor

Çin merkezli teknoloji üreticisi Realme, yeni bir akıllı telefon geliştiriyor. Realme 6 ismini taşıyan ve farklı modelleri olması beklenen telefon, Realme Band isimli şirketin ilk akıllı bilekliğiyle birlikte duyurulacak. Cihazın özellikleri henüz belli olmuş değil; ancak şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Realme 6'da 30W hızlı şarj teknolojisi bulunacak.



Bu da cihazın sadece 15 dakika gibi kısa bir sürede yüzde 40 oranında şarj olabileceği anlamına geliyor. 30W flaş şarj teknolojisi adını verdiği bu özel teknolojiyle kullanıcıların dikkatini çekmeye çalışacak olan Realme'nin bir önceki modeli yani halihazırda satışta olan telefonu Realme 5'te ise 10W şarj desteği bulunuyor.



Diğer bir deyişle Realme 6 ile birlikte 30W şarj desteğine geçiş yapılması şirket için büyük bir sıçrama anlamına geliyor. Yeni telefonların ne zaman duyurulacağı ise henüz bilinmiyor.



