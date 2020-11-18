realme 5i Türkiye fiyatları indirime girdi

Kendi fiyat segmentindeki tek 4 kameralı telefon olarak da öne çıkan realme 5i, Kasım ayı sonuna kadar 1.999 TL’den satışta olacak. “Okyanus Mavisi” ve “Orman Yeşili” olmak üzere iki ayrı renk seçeneği bulunan realme 5i, 4 kamera ve 5000 mAh’lik büyük piliyle öne çıkıyor.

Büyük pili ve 30 güne ulaşan stand-by ömrü ile dikkat çeken realme 5i, pil güvenliğini artırmak için yanmaz koruyucu ayırıcı ve üçlü önlem seti ile donatıldı. Snapdragon 665 chipset üzerinde 11nm’lik işlemciye sahip olan realme 5i, 2.0GHz hızında, gelişmiş oyun performansı ve 3. nesil Qualcomm AI Engine ile kendi fiyat kategorisinde yüksek performans sunuyor.

Okyanus Mavisi ve Orman Yeşili olmak üzere iki ayrı renk seçeneğine sahip realme 5i, 12 MP ana kameranın yanısıra, 8 MP’lik 119° ultra geniş kamera, 2 MP’lik porter kamerası ve 2 MP’lik ultra makro lens ile geliyor. Ultra geniş açılı kamerası, Nightscape 2.0 özelliği ile karanlık ortamlarda geniş açılı çekimler yapmanıza olanak tanıyan realme 5i, ana kameradaki EIS efekt desteği ile hareket halindeyken de stabil videolar çekmenize imkan veriyor.