realme 5i Türkiye fiyatı belli oldu

5000 mAh’lik büyük pil ve 30 güne ulaşan stand-by ömrü ile dikkat çeken realme 5i, pil güvenliğini artırmak için yanmaz koruyucu ayırıcı ve üçlü önlem seti ile donatıldı. Snapdragon 665 chipset üzerinde 11nm’lik işlemciye sahip olan realme 5i, 2.0GHz hızında, gelişmiş oyun performansı ve 3. nesil Qualcomm AI Engine ile kendi fiyat kategorisinde yüksek performans sunuyor.

Okyanus Mavisi ve Orman Yeşili olmak üzere iki ayrı renk seçeneğine sahip realme 5i, 12 MP ana kameranın yanısıra, 8 MP’lik 119° ultra geniş kamera, 2 MP’lik porter kamerası ve 2 MP’lik ultra makro lens ile geliyor. Ultra geniş açılı kamerası, Nightscape 2.0 özelliği ile karanlık ortamlarda geniş açılı çekimler yapmanıza olanak tanıyan realme 5i, ana kameradaki EIS efekt desteği ile hareket halindeyken bile daha stabil videolar çekmenize imkan veriyor.

ColorOS 6.1 işletim sistemini kullanan realme 5i’nin 4+64 GB’lık modeli ile satışa sunuluyor. 5 Şubat tarihinde tüketici ile buluşan model, 14 Şubat tarihine kadar 1499TL kampanya fiyatı ile satışta olacak. 14 Şubat’tan sonra 1699 TL fiyatı ile tüketici ile buluşmaya devam edecek.