Realme 5 Pro için Android 10 güncellemesi yayınlandı

Son zamanlarda Türkiye'de de adını daha sık duymaya başladığımız telefon üreticilerinden Realme, Android 10 güncellemesini Realme 5 Pro model telefonları için dağıtmaya başladığını duyurdu. Fiyat/performans telefonu olan Realme 5 Pro, RMX1971_EX_11_C.01 isimli yazılım sürümüyle birlikte geliyorlar ve toplam 3.51 GB ağırlığında. Android 10'un yüklenmesiyle birlikte ise diğer Android 10 yüklü telefonlarda gördüğümüz bir dizi yeni özellik bu telefona da kazandırılmış olacak.



6.3 inç'lik ekranıyla kutusundan çıkan Realme 5 Pro, Qualcomm'un Snapdragon 712 işlemcisinden gücünü alıyor. 4 ve 8 GB RAM'lik farklı modelleri bulunan cihazda 128 GB dahili hafıza yer alırken, kamera tarafında da rakiplerini zorlayacak bir ürün. Ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde görüntü alabilirken, arka yüzde toplamda 4 kamera konumlandırılmış.



20W hızlı şarj teknolojisine sahip olan telefonda 4035 mAh batarya bulunuyor. Cihazın ülkemizdeki satış fiyatı ise 1800 TL...











