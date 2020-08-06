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Haber Giriş: 06.08.2020 - 10:38,Son Güncelleme:

Realme, 2020 ilk yarı yıl sonuçlarını açıkladı

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Realme, 2020 ilk yarı yıl sonuçlarını açıkladı
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Dünyanın önde gelen akıllı telefon markalarından realme, 2020 yılının ilk yarısı için rakam ve istatistiklerini duyurdu.

2020'nin ikinci çeyreğinde yüzde 11 büyüme kaydeden realme, bu dönemde çift haneli pozitif rakam kaydetti. Counterpoint, 2020’nin birinci çeyreğinde yüzde 157 büyüme kaydeden realme'nin pazarda pozitif büyüme kaydeden iki markadan biri olduğuna dikkat çekti. 

En son kullanıcı rakamlarına göre yılın ilk yarısında kullanıcılarına 15 milyon daha ekleyen realme, Counterpoint Research ve IDC'ye göre bugün Tayland, Hindistan, Kamboçya, Mısır, Myanmar, Filipinler, Ukrayna, Endonezya ve Vietnam'da ilk 5 akıllı telefon markası arasına girmiş durumda. realme, perakende pazarlarında X50 Pro 5G'den başlayarak 5G ürünlerini tanıtmaya odaklanıyor. Hindistan'da ilk 5G özellikli amiral gemisi telefonu, Tayland'ın da ilk 5G telefonunu pazara sunan şirket ayrıca Kamboçya'nın 1.000 USD altında ilk 5G telefonunu da piyasaya sürdü. 

Şirket 2020 yılında 50'nin üzerinde ve 2021 yılında da 100'ün üzerinde AIoT ürününü piyasaya sürmeyi planlıyor. realme, kendi AIoT stratejisini “N” akıllı aksesuar çeşitleri ile desteklenen dört temel cihaz grubu (hoparlör, kulaklık, TV ve saatler) ile tamamlanan bir çekirdek ürüne (akıllı telefon) atıfta bulunan "1+4+N" girişimi olarak tanımlıyor. Canalys adlı araştırma şirketinin raporuna göre realme, Hindistan'da akıllı kişisel ses pazarına yeni girmiş olmasına rağmen, 2020’nin ilk çeyreğinde pazar payı açısından bu ülkede üçüncü sırada yer aldı. 

realme CEO’su Li Bingzhong, “realme, 2018'den bu yana 40 milyon kullanıcıya ulaştı. 2Önümüzdeki 3 yıl içinde 100 milyon telefon satmayı hedefliyoruz. ” diye konuştu.

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