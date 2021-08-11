realme 100 milyon telefon sattı, rekor kırdı

realme, dünya çapında 100 milyon akıllı telefon satarak bir kilometre taşına imza attıklarını duyurdu. Piyasa araştırma ve danışmanlık şirketi Strategy Analytics'e göre, realme, 2020 ve 2021 yıllarında yaşanan ekonomik zorluklarda gösterilen güçlü performans sayesinde, bu kilometre taşına üç yıldan daha kısa bir sürede ulaşarak dünyanın en hızlı akıllı telefon markası oldu.

Yedinci en büyük akıllı telefon markası olan realme, halihazırda dünyanın dört bir yanındaki 61 farklı pazarda faaliyet gösteriyor. Bu 100 milyonluk kilometre taşı realme'nin dünyadaki gösterişli yükselişindeki son adımı oldu ve şirket adına yeni bir "ilki" daha ekledi. Örneğin; realme piyasaya 200 $'ın altında bir 5G telefonu süren ilk şirket oldu. Telefonları 64 megapiksel kamera ile dünyadaki ilklerden biriydi ve realme 125W UltraDart şarj teknolojisini piyasaya süren ve ayrıca Qualcomm Snapdragon 888 işlemci ile donatılan ilk markalardan biri oldu.