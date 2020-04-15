Razer'dan Poke topu görünümlü kablosuz kulaklık

Razer’ın Hammerhead True Wireless Earbuds kulaklık modeli bu kez tasarım açısından değişime uğradı ve Pikachu ismiyle tekrar satışa çıkıyor. Ürünün şarj kasası Poke topu tasarımına sahip ve kulaklıklar da sarı renkte yani Pikachu'nun renginde.



13 mm sürücüleri sayesinde ses kalitesi hayli iyi olan Pikachu True Wireless Earbuds, IPX4 sertifikası sayesinde terlemeye karşı da dayanıklı bir yapıda bulunuyor. Bluetooth 5.0 teknolojisini destekleyen ürün, düşük gecikme süresine sahip. Daha çok oyun oynayanlara yönelik olarak tasarlanan Pikachu True Wireless Earbuds, aktarım gecikmelerini 60ms seviyesine çekiyor. Kulaklığın uyarı sesleri de Pokemon teması gereği Pikachu sesleri ile yer değiştirmiş.



Tek şarj ile 3 saate kadar batarya ömrüne sahip olan kulaklık, şarj kasası yani Poke topuyla birlikte 12 saat ek süre sağlıyor.

Ürün, ilk etapta Çin'de satılacak ve fiyatının 120 dolar olması bekleniyor.