Razer'dan koronavirüs ile mücadeleye 50 milyon dolar destek

Razer, ekosistemdeki üç ana destek kolu olan Razer Gold, Razer Fintech ve zVentures aracılığıyla 2020'de 50 milyon dolara kadar çıkacak bir fon hazırlamaya başladı. Fon; mali katkılar, nakit akışı desteği ve yatırımlar olma üzere üç sütuna bölünecek. Bu girişim aynı zamanda işletmelere dünya çapında 80 milyondan fazla kayıtlı kullanıcılı Razer'ın donanım, yazılım ve hizmet ekosistemine erişim sağlayarak ittifak ve ortaklıklar yoluyla olumlu iş etkisi yaratacak.

Razer Kurucu Ortağı ve CEO'su Min-Liang Tan, “COVID-19'un küresel ekonomi üzerinde giderek artan birçok etkisi var ve bu yaşamın her kesiminden herkesi etkiliyor” diyor ve ekliyor: “Bizim üzerimize düşen ekosistemimizden başlayarak iş ortaklarımıza destek olmak.”

Destek fonu üç ana damar üzerinden dağıtılacak

Razer Gold

Dünya çapında 130 ülkede oyunlar ve eğlence dahil olmak üzere 3,4 milyondan fazla kanala sahip tüm dijital içerikler için sanal para birimlerinden biri olan Razer Gold; ödeme, nakit iadeleri, özel fiyatlar gibi pazarlama katkıları ve diğer nakit akışı azaltma önlemleri ile mevcut ve yeni içerik ortaklarına destek sağlayacak.

Razer Fintech

Razer Fintech, Güneydoğu Asya'daki en büyük çevrimdışından çevrimiçine (offline-to-online) uygulan dijital ödeme ağlarından biri ve 2018'deki kuruluşundan bu yana toplam ödeme değerinde milyarlarca dolarlık bir değer oluşturdu. Razer Fintech’in B2B sektörü olan Razer Merchant Services (RMS), yeni ve mevcut satıcılara ve platform iş ortaklarına nakit akışı yardımı, ücret muafiyeti ve temel hizmetler ve çevrimiçi işletmeler için özelleştirilmiş pazarlama programları aracılığıyla yardımcı olacak. Razer Fintech’in B2C sektörü olan Razer Pay, indirimli fiyatlar ve katma değerli promosyonlar gibi özel paketler sunacak. Buna ek olarak, Razer Fintech yeni strat-up'lar ve işletmelerle potansiyel yatırım fırsatlarını da araştırmaya devam edecek. Razer Fintech'in hedefleri, 8 Nisan 2020'de Singapur FinTech Derneği (SFA) ve Singapur Para Otoritesi tarafından açıklanan Covid-19 Fintech girişimleri ile yakından uyumlu. Razer Fintech ve SFA, belirlenen temel sorunların ele alınması için iş birliği yapacaklar.

zVentures

zVentures, Razer'in kurumsal girişim kolu ve Razer'in stratejik yatırım faaliyetlerinin ayrılmaz bir bileşeni. zVentures yatırım çabalarını COVID-19 ile savaşmaya veya salgın süresince insanları desteklemeye adamış teknolojilere sahip otonom yiyecek ve içecek, teslimat-lojistik ve sağlık gibi şirketlere odaklanacak. Şirket tarafından alınan önlemler sayesinde Razer, iş ortaklarının COVID-19 salgını süresince güçlü pazar konumlarını sürdürebilmelerini sağlayacak.