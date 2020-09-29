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Teknoloji
Haber Giriş: 29.09.2020 - 09:34 | Son Güncelleme:

Razercon için geri sayım başladı: Ne zaman yapılacak?

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Razercon için geri sayım başladı: Ne zaman yapılacak?
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Razer CEO'sunun açılış konuşmasıyla başlayacak olan ve yeni ürün lansmanları ile birlikte ürün panelleri, oyun vitrinleri ve EDM sanatçılarından, Sabaton ve DragonForce gibi metal gruplarından oluşan after-party konserini içeren tam günlük çevrimiçi topluluk etkinliği Razercon, 10 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek.

Raze ve onun hem donanım hem de yazılım ortaklarıyla birlikte gerçekleştirdiği tüm gün sürecek dijital bir etkinlik olan RazerCon ile birlikte küresel topluluğunu bir araya getirecek. RazerCon 2020, 10 Ekim'de yapılacak ve Twitch, Facebook, YouTube ve Twitter dahil olmak üzere Razer'ın başlıca sosyal ağ kanallarında canlı yayınlanacak.

RazerCon 2020 şunları içerecek:

  • Razer CEO'su Min-Liang Tan tarafından, ikonik Singapur gökdelenin manzarasında düzenlenecek açılış konuşması
  • Dünyanın ilk RGB ışıklandırmaya duyarlı canlı yayını
  • Ürün yöneticileri tarafından düzenlenen, yeni ve duyurulmamış ürünlerin sergilenip, tasarım ve teknolojinin tartışılacağı Razer panelleri
  • Romero Games, Perfect World Entertainment, Paradox Interactive gibi birden çok oyun stüdyosundan ve Intel, NVIDIA ve Western Digital gibi teknoloji ortaklarından özel showcase'ler
  • CloakZy ve CourageJD ile izleyici buluşması, PaladinAmber ile RazerStreamer paneli ve çok daha fazlası dahil olmak üzere birçok oyun ünlüsünü izleme imkânı
  • Sabaton ve DragonForce grubundan Herman Li’nin yar alacağı, Animals As Leaders’tan Tosin Abasi ile Polyphia’dan Tim Henson’ın da konuk olarak yer alacağı en iyi EDM sanatçıları ve metal grupların konserleri

 

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