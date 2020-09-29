Razercon için geri sayım başladı: Ne zaman yapılacak?

Raze ve onun hem donanım hem de yazılım ortaklarıyla birlikte gerçekleştirdiği tüm gün sürecek dijital bir etkinlik olan RazerCon ile birlikte küresel topluluğunu bir araya getirecek. RazerCon 2020, 10 Ekim'de yapılacak ve Twitch, Facebook, YouTube ve Twitter dahil olmak üzere Razer'ın başlıca sosyal ağ kanallarında canlı yayınlanacak.

RazerCon 2020 şunları içerecek: