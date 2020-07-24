Razer, yeni oyuncu klavyesini duyurdu

Her biri ayrı ayrı arka aydınlatmaya sahip tuşları ile Razer Cynosa V2 geniş yelpazede ışık kombinasyonu sunarken Fortnite, Overwatch, Warframe gibi popüler shooter’lar için oyun entegrasyonu ile geliyor. Ürün, Cynosa Chroma'nın en son sürümü olma özelliğini taşıyor.



Sınırlı tuş aydınlatmasına sahip diğer giriş seviyesi oyun klavyelerinin aksine, Cynosa V2, Razer Chroma RGB tarafından desteklenen tuş başına gelişmiş aydınlatma özelliklerine sahip. Ayrıca Chroma entegre aydınlatma efektleri kütüphanesiyle de senkronize şekilde çalışıyor. Kolaylık sağlamak için yeni özel medya kontrolleri sağlanırken, oyuncular artık klavyenin arkasındaki yeni kablo toplama seçenekleriyle kurulumlarını temiz tutabiliyor.

Her biri arkadan aydınlatmalı olan tuşları, özelleştirilebilir profilleri ve Chroma ile entegre oyunları içeren Razer Cynosa V2, özelleştirilebilir bir tasarıma sahip RGB oyun klavyesi...



Satışa sunulan ürünün fiyatı ise 59.99 dolar olarak belirlendi.



