Razer yanlışlıkla 100 bin kullanıcısının özel verilerini paylaştı
Bir sunucusunu yanlış bir şekilde ayarlayan oyuncu ekipmanlarıyla tanınan Razer, yaklaşık 100 bin kullanıcısının e-mail, adres, telefon gibi özel bilgilerini herkesin erişimine açtı. Olay sonrası Razer'dan da açıklama geldi.
İşte o açıklama:
“Bir güvenlik araştırmacısı tarafından; sipariş ayrıntılarını, müşteri ve sevkiyat bilgilerini açığa çıkarma potansiyeline sahip yanlış sunucu yapılandırması konusunda bilgilendirildik. Kredi kartı numaraları veya şifreler gibi hassas verilerin hiçbiri sızan bilgiler arasında bulunmamaktadır. Hatalı sunucu yapılandırması, bu sıkıntı kamuya yansımadan önce 9 Eylül'de düzeltilmişti.
Gecikme için içtenlikle özür dilerken, sorunu gidermek ve BT güvenliğimizi ve sistemlerimizi kapsamlı bir şekilde incelemek için gerekli tüm adımları attığımızı belirtmek isteriz. Tüm müşterilerimizin dijital güvenliğini sağlamaya kararlıyız.
Desteğe ihtiyaç duyanlar DPO@razer.com adresinden iletişime geçebilirler.”
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