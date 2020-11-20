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Teknoloji
Haber Giriş: 20.11.2020 - 21:49 | Son Güncelleme:

Razer Wolverine V2 oyun kontrol cihazı tanıtıldı

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Razer Wolverine V2 oyun kontrol cihazı tanıtıldı
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Razer, Xbox Series X ve S için tasarlanan Wolverine V2 kontrol cihazını duyurdu.

Razer’ın Mecha-Tactile aksiyon tuşları ve Mecha-Tactile D-Pad özelliğine sahip Wolverine V2, Xbox Series X | S ile uyumlu. Şirketin Mecha-Tactile aksiyon tuşları, daha fazla dayanıklılık adına 3 milyon tuş basma ömrü ve standart membran düğmelere göre %35 daha hızlı çalıştırma (actuation) sağlayan 0,65 mm'lik azaltılmış çalıştırma mesafesi ile donatıldı. 

Daha hızlı anahtarlara ek olarak Wolverine V2, Xbox için Tasarlanan Razer Denetleyici (Razer Controller Setup Designed for Xbox) yazılımı aracılığıyla yapılandırılabilen iki programlanabilir çok işlevli düğmeye sahip. Bu düğmeler oyuncuların daha fazla kontrol ve gelişmiş özelleştirme için öne bakan düğmeleri yeniden düzenlemelerine olanak tanıyor.

Refleks gerektiren eylemler ve hızın çok önemli olduğu durumlarda Wolverine V2'deki tetik anahtarları, ultra hızlı seri atış yapmak için tetiği otomatik durduran bütünleşmiş raylı Hassas Tetik Modu özelliğine sahip.

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