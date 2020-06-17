Razer THX Spatial Audio Uygulaması Windows 10 için yayında

Ayarlanabilir sanal hoparlörlerle 7.1 surround ses sunan Razer THX Spatial Audio App, oynanış kalitesini geliştirirken tüm kulak üstü ve kulak içi kulaklıklarla kullanılabiliyor. Razer’ın çevre birimleri iş birimi kıdemli başkan yardımcısı Alvin Cheung, “THX ile birlikte çekirdek oyuncuların ihtiyaçlarını karşılayan etkileyici bir ses çözümü geliştirdik; dinamik ve doğru konumsal ses...” dedi ve ekledi: “Bunu, THX’in sinematik ses uzmanlığından faydalanırken, aynı zamanda dinleyicinin ses ortamına ince ayar yapması ve özelleştirmesi için geliştirdiğimiz çok çeşitli kişiselleştirme araçları ekleyerek başardık.”

THX Spatial Audio, THX’in gelişmiş rendering motoru sayesinde stereo kaynaklardan bile özgün konumsal ses deneyimlerinden birini sunuyor. Geleneksel olarak, surround ses sistemler çok hoparlörlü bir ses kaynağı gerektirir, ancak THX’in rendering motoru yalnızca iki kanaldan, daha geniş ve daha doğru konum belirleyen bir ses ortamı üretir. İster stereo, ister 5.1 veya 7.1 kaynaklarla çalışın, benzersiz sanal hoparlör sistemiyle birlikte THX motorunun çıkışı, doğal üç boyutlu bir ses alanı sağlar ve oyunları canlandırır.

Herkes sesleri farklı duyar ve kendi ses tercihine sahiptir; hacim, frekans ve yön her bireye özgüdür. Daha iyi bir işitme deneyimini sunmak için Razer THX Spatial Audio Uygulaması, her kullanıcının uygulamayı bireysel işitme tercihlerine göre tam olarak ayarlamasına olanak tanıyan hoparlör konumlandırma, ses seviyesi ve mesafe gibi özelliklere sahip bir kişiselleştirme seçenekleri paketine sahiptir.

Kullanıcılar, içerik oluşturucuların videolarını doğru ses düzeyinde oynatması için herhangi bir oyun veya medya uygulaması için özelleştirebilir. Razer THX Uzamsal Ses Uygulamasının Ekolayzer bölümünü kullanarak, kullanıcılar THX Ayarlı Ön Ayarlar arasından seçim yapabilir veya kişiselleştirilmiş, zengin bir dinleme deneyimi için kendi EQ ayarlarını değiştirebilir, oluşturabilir ve saklayabilirler. Oyuncular artık oyun oynamak istediğinde, THX konumsal ses motoru, oyunu kazanmak için doğru ses ipuçları sağlarken, müzik dinlemek isteyince Razer THX Spatial Audio App'teki hızlı profil değişimi sayesinde bir anda odalarını müzik ile donatabilirler.

Windows 10 için hazırlanan Razer THX Spatial Audio Uygulaması, her tür kulaklık ve kulak içi kulaklıkla çalışacak şekilde tasarlandı.

Razer THX Spatial Audio Uygulaması, piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra Windows 10'daki Windows Game Bar (Win + G) aracılığıyla erişilebilen bir widget da içerecek. Böylece EQ profilleriniz arasında hızlıca değişim yapabileceksiniz.



