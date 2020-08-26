Razer Raptor oyuncu monitörleri satışa çıktı: İşte özellikleri

Razer, Avrupa'da Raptor oyun monitörünü piyasaya sürdü. 27 inç büyüklüğünde olan bu oyun monitörü, 144 Hz'e kadar hızlı yenileme hızına sahip. Ürün, aynı zamanda HDR desteğini de arkasına alırken, yerleşik kablo yönetimiyle dikkat çekiyor.



Razer Chroma entegrasyonu ile espor için hazır bir ekrana sahip olan Razer Raptor serisi oyuncu monitörleri, ilk olarak ABD'nin Las Vegas şehrinde gerçekleştirilen CES 2019 teknoloji fuarında karşımıza çıkmıştı.

24 Ağustos itibariyle Avrupa'da piyasaya sürülen ürünün fiyatı ise 699 dolar olarak belirlendi.



