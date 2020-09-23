Razer oyuncular için geliştirdiği yeni ürünlerini tanıttı

Razer’ın HyperSpeed Wireless teknolojisi, iletim hızlarını ve kararlılığı artırmak için optimize edilmiş veri protokolleri ve Uyarlanabilir Frekans Teknolojisi'ni (Adaptive Frequency Technology) kullanarak 195 μs'lik düşük kablosuz gecikme süresini, diğer kablosuz teknolojilerden yüzde 25 daha hızlı sunduğu iddiasında.

RAZER BLACKSHARK V2 PRO

Razer BlackShark V2 Pro, yakın zamanda piyasaya sürülen Razer BlackShark V2'de bulunan ses ve mikrofon teknolojisindeki gelişmelere ilaveten yeni bir mikrofon muhafazası ve ek hoparlör bölmesi dikkat çekiyor. Razer HyperSpeed Wireless teknolojisi ile gelen kulaklık, 24 saate kadar pil ömrü ve 12 metre kablosuz menzil sunuyor.

Razer BlackShark V2 Pro, TriForce Titanium 50mm Sürücüler'i kullanıyor. Şimdi ise ek bir hoparlör bölmesiyle ürün 360 derece çevreleyici ses özelliği ile geliyor.

Yeni 9.9mm Razer HyperClear Supercardioid mikrofon içeren Razer BlackShark V2 Pro, ses yalıtımı, daha düşük frekans tepkisi için artırılmış hassasiyet ve arttırılmış netlik sunuyor. 320 gramlık Razer BlackShark V2 Pro, pasif gürültü izolasyonu kullanıyor. Kulaklığın sıkıştırma kuvvetini büyük ölçüde azaltmak adına; hafızalı yumuşak köpükle donatılmış kulak yastıkları ve kafa bandı da beraberinde kutusundan çıkıyor.



RAZER DEATHADDER V2 PRO

DeathAdder V2 Pro; 120 saate kadar pil ömürlü Bluetooth, 70 saate kadar ömürlü Razer HyperSpeed Wireless veya kullanıcıların şarj sırasında oyun oynamaya devam edebilmeleri için Razer Speedflex kablo olmak ile toplamda 3 bağlantı modu sunarken 88 gram ağırlığında.

Ürünün içinde, 2. nesil Razer Optik Fare Anahtarları bulunuyor. Bu optik anahtarlar, 70 milyon tıklama ömrüne sahip.

Cihazın 8 programlanabilir tuşunun her biri Razer Synapse 3 aracılığıyla özelleştirilebilirken, 5 adede kadar da yerleşik bellek profili depoluyor.

RAZER BLACKWIDOW V3 PRO

BlackWidow V3 Pro, Razer'ın ilk kablosuz oyun klavyesi olma özelliğine sahip. 200 saate kadar pil ömrü sunan ürün, Razer Mekanik Anahtarları ve Doubleshot ABS tuş başlıkları ile geliyor.



Ürün, daha parlak Razer Chroma RGB için yeni şeffaf anahtar muhafazası ile geliştirilmiş Razer Mekanik Anahtarlara sahip. Doubleshot ABS tuş başlıkları (key caps) ile her anahtar 80 milyon tuş vuruş ömrüne sahip.

Yan taraftaki tuş ile üç bağlantı modu içeren BlackWidow V3 Pro; Razer HyperSpeed Wireless üzerinden, çıkarılabilir USB-C kablosuyla veya Bluetooth aracılığıyla (3 cihaza kadar) birden fazla cihaza bağlanıp eşleştirilebilir.



