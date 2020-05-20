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Teknoloji
Haber Giriş: 20.05.2020 - 08:44,Son Güncelleme:

Razer Opus kulaklık tanıtıldı: İşte dikkat çeken özellikleri

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Razer Opus kulaklık tanıtıldı: İşte dikkat çeken özellikleri
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Oyuncular için geliştirdiği teknolojilerle dünyanın yakından tanıdığı şirketlerden biri olan Razer, kulaklık serisine yeni bir halka daha ekledi. Razer Opus adını taşıyan yeni ürün, aktif gürültü engelleme teknolojisiyle geliyor.

Razer, Opus adındaki yeni kablosuz kulaklıklarının piyasaya sürüldüğünü duyurdu. THX sertifikalı ses ve gelişmiş hibrit Aktif Gürültü Önleme özelliğine sahip Razer Opus, gürültü problemini ortadan kaldırıyor.  Ürün, harici gürültüyü iptal etmek için gelişmiş bir Hibrid Aktif Gürültü Önleme (ANC) sistemi kullanıyor. 

Dış gürültüyü filtrelemek önemli olmakla birlikte, daha iyi ses sunmak adına ses üretiminin kalitesi işin merkezinde yer alıyor. Bunu akılda tutarak, Razer Opus THX Sertifikalı olmak için yüzlerce bilimsel olarak formüle edilmiş teste tabi tutuldu ve yüksek ses standartları sağlandı.

Razer Opus'un düşük ağırlığı ve pelüş suni deri köpük kulak yastıkları ve kafa bandı, uzun süreli kullanımlarda rahat ve basınçsız bir uyum sağlıyor. Her pil şarjı ANC açıkken 25 saate kadar dayanırken, Razer Opus kullanıcıların gürültülü bir ortamda sürekli, kesintisiz yüksek kaliteli ses deneyimi sunduğu iddiasında. 

Razer Opus kulaklık tanıtıldı: İşte dikkat çeken özellikleri

Dış dünyayı duymanız gerektiğinde kullanmak adına Hızlı Dikkat Modu (Quick Attention Mode) ve maksimum cihaz uyumluluğu için isteğe bağlı 3,5 mm analog girişi gibi ek kullanışlı özelliklerle Razer Opus, mevcut çok yönlü ve uyarlanabilir ANC kulaklıklardan biri.

RAZER OPUS:

THX Sertifikalı - Net ses ve diyalog, bozulmasız ve mükemmel ses yalıtımı için

Gelişmiş ANC - 4 özel ANC mikrofonu ile hibrid aktif gürültü iptali

Konfor İçin Hazırlanmıştır - Peluş deri köpük kulak yastıkları ve kafa bandı

Opus Mobile App - THX uyumlu EQ ön ayarları, otomatik ayarlar ve pil durumu

Hızlı Dikkat Modu - İhtiyacınız olduğunda etrafınızı duyabilmeniz için

Otomatik Duraklat / Otomatik Oynat - Kesintisiz medya oynatımı için

Hareket Halinde Tasarım - ANC açık şekilde 25 saate kadar kullanım, 3.5 mm jak ve taşıma çantası

Sürücüler: 2 x 40mm dinamik sürücüler

Ağırlık: 265g

Frekans yanıtı: 20 Hz - 20 kHz

Mikrofon: Hibrit ANC için 4, sesli sohbet için 2 adet

Bağlantı: Bluetooth 4.2 ve 3.5mm

Kodekler: AAC & APTX, 4.2, A2DP, AVRCP, HFP

Razer Opus kulaklık tanıtıldı: İşte dikkat çeken özellikleri

Ürünün fiyatı ise 200 dolar. 

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