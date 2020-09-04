Razer Naga Pro kablosuz oyun faresi tanıtıldı

Naga Pro'nun değiştirilebilir üç yan plakası bulunuyor; bu da farklı oyun türlerine uyum sağlanması için geliştirildi.

Razer Naga Pro, Naga Trinity'nin üzerine geliştirilmiş bir ürün. Modüler tasarım artık iki, altı veya 12 programlanabilir düğme düzenine sahip üç manyetik yan plakaya sahip. Altı düğmeli yan plaka, Naga Pro'da ilk kez görücüye çıkan yeni tasarlanmış bir düzen. Her bir yan plaka belirli oyun türlerini destekleyecek şekilde tasarlanmış: MMO / RTS oyunları için 12 düğmeli plaka, Battle Royale / MOBA için altı düğmeli plaka ve FPS oyunları için iki düğmeli plaka.

Yan plakalar, oyunculara toplam 20 adede kadar programlanabilir tuş ile erişim sağlıyor. Razer Synapse yazılımıyla erişilebilen Razer Hypershift özelliği ise, ayrıca kontrol ve özelleştirme için her düğmeye ikincil bir işlev de atamanıza imkan veriyor. Hızlı ve kolay erişim için Naga Pro, yazılım olmadan da beş adede kadar yerleşik bellek profili depolayabiliyor.

Razer HyperSpeed Wireless, diğer kablosuz oyun farelerine göre daha az güç çekerken Naga Pro'nun pil ömrünü kesintisiz oyun süresinde 2,4 Ghz'de 100 saate, Bluetooth'da ise 150 saate kadar yükseltiyor. Pil azalırsa da Naga Pro, kablo çekiştirmesiz kontrol (drag-free control) sağlayan ve ürünün yanında verilen Razer SpeedFlex kablosuyla oyun sırasında şarj edilebiliyor. Ayrıca, Razer Mouse Dock Chroma (ayrı olarak satılır) aracılığıyla da kablosuz şarj olabiliyor. *Kişiselleştirilmiş düğme yapılandırmaları için 3 değiştirilebilir yan plaka

*Kablolu farelerden daha hızlı bağlantı için Razer HyperSpeed Wireless

*Genişletilmiş kontrol için 19 + 1 programlanabilir düğme

*Hassasiyet için Razer Focus + 20K DPI Optik Sensör

*Daha hızlı tepki (actuation) için Optik Fare Anahtarı

*3 bağlantı modu- HyperSpeed Kablosuz / Bluetooth / Speedflex kablolu



Ürünün fiyatı 149 dolar olarak belirlendi.



