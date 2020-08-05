Razer Kishi Evrensel Mobil Oyun Kumandası satışa sunuldu

Razer Kishi'nin Xbox için tasarlanan bu sürümü, Xbox Game Pass Ultimate ile bulut oyunları oynamak için optimize edildi ve 14 günlük ücretsiz deneme aboneliği içeriyor. Cihaz ayrıca indirilen uyumlu Android oyunlarıyla da kullanılabiliyor.

Bu sürüm, mevcut Android ürünü Razer Kishi Evrensel Oyun Kumandası'nın tuşlarına entegre Xbox Nexus, View ve Menü düğmelerini de içeriyor.



Bulut oyunları, 15 Eylül'den itibaren Xbox Game Pass Ultimate ile kullanıma sunulacak ve oynamak için uyumlu bir oyun kumandası gerekecek. Razer Kishi, ktaşınabilir, ergonomik ve düşük gecikmeli bir tasarıma sahip.



Amazon ve diğer yetkili Razer perakendecilerinde satışa sunulan ürünün fiyatı ise 99.99 dolar olarak belirlendi.



