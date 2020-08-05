MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriRazer Kishi Evrensel Mobil Oyun Kumandası satışa sunuldu
GeriTeknoloji Razer Kishi Evrensel Mobil Oyun Kumandası satışa sunuldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Teknoloji
Haber Giriş: 05.08.2020 - 08:26,Son Güncelleme:

Razer Kishi Evrensel Mobil Oyun Kumandası satışa sunuldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Razer Kishi Evrensel Mobil Oyun Kumandası satışa sunuldu
Abone Olgoogle-news

Razer, USB-C bağlantılı çoğu akıllı telefonda Xbox Game Pass Ultimate aracılığıyla bulut üzerinden 100'den fazla Xbox favori oyununu kesintisiz oynatan yeni aksesuar Razer Kishi Evrensel Mobil Oyun Kumandası'nın (Xbox) satışa sunulduğunu duyurdu.

Razer Kishi'nin Xbox için tasarlanan bu sürümü, Xbox Game Pass Ultimate ile bulut oyunları oynamak için optimize edildi ve 14 günlük ücretsiz deneme aboneliği içeriyor. Cihaz ayrıca indirilen uyumlu Android oyunlarıyla da kullanılabiliyor.

Bu sürüm, mevcut Android ürünü Razer Kishi Evrensel Oyun Kumandası'nın tuşlarına entegre Xbox Nexus, View ve Menü düğmelerini de içeriyor.

Razer Kishi Evrensel Mobil Oyun Kumandası satışa sunuldu

Bulut oyunları, 15 Eylül'den itibaren Xbox Game Pass Ultimate ile kullanıma sunulacak ve oynamak için uyumlu bir oyun kumandası gerekecek. Razer Kishi, ktaşınabilir, ergonomik ve düşük gecikmeli bir tasarıma sahip.

Amazon ve diğer yetkili Razer perakendecilerinde satışa sunulan ürünün fiyatı ise 99.99 dolar olarak belirlendi.

Gmail'de imza nasıl eklenir ?Gmail imza ekleme işlemi nasıl yapılır? İşte e-postalarınıza imza eklemenin en basit yolu...
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle