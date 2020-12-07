Razer Hammerhead True Wireless Pro tanıtıldı: İşte özellikleri

Razer, hibrit Aktif Gürültü Engelleme özelliğine sahip Razer Hammerhead True Wireless Pro kulaklıklarını duyurdu. Kulak içi tasarım ve hafızalı köpük özellikli Comply kulak uçlarının dahil edilmesi ile gürültü yalıtımı sunan ürün, ayrıca ter ve su sıçramasına karşı koruma konusunda IPX4 olarak derecelendirildi.

Ürün, gelişmiş bir pasif gürültü izolasyon çözümü ile aynı anda ters ses dalgaları oluşturarak hem harici hem de istenmeyen dahili gürültüyü etkisiz hale getirmek adına hibrit ANC kullanıyor. Bu özellik, sesi kristal netliğinde sunmak için iki harici (ileri beslemeli) ve iki dahili (geri besleme) mikrofon birleştirerek elde edildi.



Razer Hammerhead True Wireless Pro kulaklıkları, 10 mm sürücülere sahip ve 20-20 kHz frekans tepkisi sunuyor. Dokunarak etkinleştirilen Oyun Modu, özelleştirilmiş Bluetooth 5.1 bağlantısı, oyun sırasında gecikmeyi sadece 60 ms'ye düşürüyor. Böylece kullanıcılar daha senkronize ses ve video sunarak %50'den fazla daha hızlı tepki süresi elde edebiliyor.

Üründeki dokunmatik kontroller, kullanıcıların ANC ve Hızlı Dikkat Modu arasında geçiş yapmalarına, müziklerini ve aramalarını kontrol etmelerine ve akıllı telefonlarının sesli asistanını etkinleştirmelerine olanak tanıyor. Hızlı Dikkat Modu, hızlıca konuşma moduna geçmek için dış sesin içeri girmesine izin vermek adına mikrofonları kullanır.

Cihaz, 4 saatlik şarj ile toplam 20 saate kadar pil ömrü sunuyor. Birlikte verilen USB-C şarj kılıfından 4 kata kadar şarj sağlarken, kullanılmadığı zamanlarda kulaklıkları saklamak ve otomatik olarak şarj etmek için uygun bir hazne görevi görüyor.



Cihazın fiyatı ise 199 dolar.



