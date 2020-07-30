Razer, Halo Infinite'ın lisanslı ürünlerini geliştirecek

Razer, Halo Infinite için 343 Industries ile bir ortaklık kurduğunu duyurdu. Lisans hakları Razer'ın hem Xbox hem de PC için oyun çevre birimleri de dahil olmak üzere birden fazla lisanslı ürün geliştirmesine olanak tanıyacak.

Yılın sonlarına doğru gelmesi beklenen ve Xbox Series X'in çıkış oyunlarından bir tanesi olan Halo Infinite, ilk olarak E3 2018'de duyuruldu. Oyun, Master Chief'in hikayesine yeni bir bölüm ekleyecek.

Bu ortaklık, daha önceden üretilmiş olan HyperSense dokunsal (haptic) geri bildirimli Xbox'ın ilk kablosuz kulaklığı olan Xbox One için Nari Ultimate ile konsolun ilk kablosuz klavye ve faresi olan Xbox One için Razer Turret gibi ürünlerde olduğu üzere Xbox'a yeni çevre birimleri getirmeye olanak sunacak. Bu ürünlerin yanı sıra Razer’ın ödüllü Wolverine oyun kumandası serisi de Microsoft’un yakında çıkartacağı Xbox Series X video oyun konsolu ile uyumlu olacak. Ayrıca Razer, bu yıl piyasaya sürülmesi planlanan yeni Xbox ürünlerinden oluşan geniş bir yelpaze sunmaya da hazırlanıyor.

Razer’ın Halo Infinite ürünleri ve yeni Xbox çevre birimleri hakkında daha fazla ayrıntı önümüzdeki aylarda açıklanacak.