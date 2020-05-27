Razer Gigantus V2 fare matı tanıtıldı

Razer Gigantus V2, Razer fare altlığı ailesinin; hız ve kontrol arasında daha iyi denge için daha yüksek sayılı iplik dokuma ile geliştirilmiş bir ön yüzey ile konfor için geliştirilmiş, kaymaz kauçuk arka yüzeye sahip en yeni üyesi. Team Razer'ın espor atletleri tarafından test edilen Gigantus V2; tam masa kapsamı için büyük bir 3XL de dahil dört farklı boyutta tasarlandı.

Gigantus V2, büyük fare hamlelerini rahatça yaparken aynı anda iyi görünmek için; bir köşesinde havalı, minimal bir Razer arması bulunan tamamen siyah bir kaplamaya sahip. Doğru, güvenilir fare kullanımı için dokulu mikro dokuma kumaş yüzeyi ile kaplanmış kalın, yüksek yoğunluklu kauçuk köpük desteği bulunan Gigantus V2'nin boyutları da şöyle:

M (360 x 275 x 3mm)

L (450 x 400 x 3mm)

XXL (940 x 410 x 4mm)

3XL (1200 x 550 x 4mm)

Oyuncular ayrıca Gigantus V2'lerini, seçtikleri metinler, renkler, desenler ve simgelerle gerçek kişiselleştirmeyi sağlayan Razer Customs aracılığıyla özelleştirebiliyor.



Ürünün fiyatı ise 10 dolar...