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Teknoloji
Haber Giriş: 18.09.2020 - 12:52 | Son Güncelleme:

Razer farklı renklerdeki oyuncu araçlarını tanıttı

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Razer farklı renklerdeki oyuncu araçlarını tanıttı
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Razer, yeni oyuncu araçlarının farklı renkli modellerini görücüye çıkardı.

Sırasıyla 2017 ve 2018'de piyasaya sürülen Razer Mercury ve Razer Quartz sürümleri, farklı koleksiyonlarla yeniden satışa sunuluyor.   

Razer Viper Ultimate, bir kablosuz oyun faresi. Razer HyperSpeed Kablosuz Teknolojisi ve Razer Focus + 20K DPI Optik Sensör ile donatılan ürün, 78 gram ağırlığında bir kasaya sahip.

Razer Hammerhead True Wireless ise ultra düşük gecikmeli kablosuz ses özelliği ile öne çıkan bir ürün. 

Quartz rengi, Razer Blade 15 Quartz oyun dizüstü bilgisayarında sunulacak. 6 çekirdekli 10. nesil Intel Core i7 işlemci ve NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti grafik kartıyla gelen Razer Blade 15 Quartz dizüstü oyun bilgisayarı dışında Razer Core X, tMercury rengi ile sunulacak. Thunderbolt 3 ile dizüstü bilgisayarlara harici grafik desteği sunan cihaz, beyaz rengi ile laptoplarda masaüstü sınıfı grafikler sunacak.

Şirket, ayrıca 15 inç'e kadar olan dizüstü bilgisayarlar için Mercury Dizüstü Bilgisayar Standı'nı da tanıtmayı planlıyor.

Gelelim fiyatlara...

Mercury rengi Razer Core X ve Dizüstü Bilgisayar Standı, Razer.com'da ve yetkili

Razer Viper Ultimate Quartz ve Mercury Edition: 149 dolar
Razer Hammerhead True Wireless Quartz ve Mercury Edition: 99 dolar
Razer Blade 15 Quartz Edition: 1599 dolar
Razer Core X Mercury Edition: 299 dolar
Laptop Stand Mercury Edition: 49 dolar

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