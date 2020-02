Razer Deathadder V2 oyun faresi incelemesi

Razer, yeni oyun faresi Deathadder V2 ile raflardaki yerini aldı. İlk çıkışından bu yana Razer DeathAdder, 2019 itibari ile dünya çapında 10 milyondan fazla satış yaparak önemli bir başarı gösterdi. Aynı zamanda ergonomik tasarımıyla öne çıkan ve uzun saatler kullanılmasına karşın eli yormayan bu özel fareler, böylece oyun başında saatlerini harcayanlar için önemli bir opsiyon sunuyor.

Orta ve büyük eller için özel olarak tasarlanan DeathAdder'ın ergonomik şekli, avuç içi tutuşu seven kullanıcılar için uyumluluk sağlarken, pençe tutuş stilleriyle de iyi çalışıyor. Geleneksel ofis ergonomisinin ötesine geçen optimize edilmiş tasarım, gereksiz parmak sürükleme noktalarını ortadan kaldırarak ellerinizde daha az stres yaratıp oyun oynamak için daha fazla konfor sağlıyor.

DeathAdder V2'nin gelişimi ufak şekil değişikliklerinin ötesine geçiyor. Fare, artık daha iyi kontrol için yeni bir ter dayanıklı kaplama ve kauçuk yan kısımlarla donatılmış. DeathAdder V2’nin zarif kaydırma tekerleği de daha düşük bir dirençle belirgin, çentikli kaydırma için daha uygun bir şekilde ayarlanmış.





DeathAdder V2'nin merkezinde,yeni akıllı işlevlerle daha da geliştirilmiş Razer Focus+ Optik Sensör bulunuyor. Yeni Akıllı İzleme, Asimetrik Kesme ve Hareket Senkronizasyonu özellikleriyle Focus+ optik sensör, DeathAdder V2'yi inanılmaz derecede hassas bir oyun faresi yapar. Bu da piksel piksel hedef almayı gerektiren durumlarda kazanmakla kaybetmek arasındaki farkı ortaya çıkarıyor.

DeathAdder V2, tıklamaları gerçekleştirmek için kızılötesi ışınları kullanan ve istenmeyen çift tıklama riskini ortadan kaldıran Razer'ın Optik Fare Anahtarları'yla donatılmış. Ultra hızlı ve dayanıklı olan bu Optik Fare Anahtarları 70 milyon tıklama ömrü için üretilmiş.

Razer DeathAdder V2, son derece esnek Razer Speedflex Kablosu'nu da barındırıyor. Yeni, düşük sürüklenen Razer Speedflex Kablo kaplamasıyla, oyuncular normal kasisler boyunca daha az sürtünme ve takılma yaşayarak, daha hızlı ve kesintisiz hareketler sunuyor.

DeathAdder V2, hepsi Razer Synapse 3 ile tamamen özelleştirilebilen 8 programlanabilir düğme sayesinde size Razer HyperShift aracılığıyla makrolara ve ikincil işlevlere hızlı erişim sağlar. Synapse 3 aracılığıyla kullanılan HyperShift özelliği, oyuncuların kendi belirledikleri shift tuşu veya herhangi başka bir tuş ile istedikleri düğmeye ikincil işlev atamasına imkân sunuyor.





DeathAdder V2, 5 profile kadar kullanıcı ayarının fare içine kaydedilmesini sağlayan Gelişmiş Yerleşik Bellek özelliğiyle kişiselleştirilmiş ayarlara her zaman, her yerden erişilebilmesini sağlıyor. Razer Chroma RGB desteği, oyuncuların tercih ettikleri renk düzenini kişiselleştirmelerini ve DeathAdder V2'yi diğer Razer Chroma özellikli cihazlarla senkronize etmelerini sağlıyor.



Ürünün fiyatı ise 69.99 dolar olarak belirlendi.



Teknik Özellikler



Gerçek 20.000 DPI Focus+ optik sensör

Saniyede 650 inç (IPS) / 50 G hızlanma / endüstrinin en iyisi % 99,6 çözünürlük doğruluğu

70 milyon tıklama için derecelendirilen Razer Optik Fare Anahtarları

Ultra dayanıklı kauçuk yan tutamaklarla geliştirilmiş ergonomik tasarım

Büyük %100 PTFE fare ayağı (0,8 mm kalınlığında).

Oyun sınıfı dokunsal kaydırma tekerleği

Anında Hassasiyet Ayarı (Varsayılan aşamalar: 400/800/1600/2400/3200)

Hibrit Bulut depolama ve yerleşik bellek (4 + 1 profiller)

Gerçek 16.8 milyon özelleştirilebilir renk seçeneğine sahip Razer Chroma RGB aydınlatma

Sekiz bağımsız programlanabilir Hyperesponse düğmesi

Gelişmiş Kalkış / İniş mesafesi özelleştirmesi

Razer Synapse 3 desteği

2,1 m Speedflex kablo

Yaklaşık boyut: 127,0 mm (Uzunluk) x 61,7 mm (Kavrama Genişliği) x 42,7 mm Yükseklik)

Yaklaşık ağırlık: 82 g (Kablo hariç)

Temel giriş için Xbox One ile uyumlu