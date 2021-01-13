Razer, CES 2021'de yeni oyuncu koltuğunu tanıttı

Henüz prototip aşamasında olan ürünün ismi Project Brooklyn olarak belirlendi ve bu özel oyuncu koltuğu, kokpit tarzı bir oyun deneyimi sunmak için tasarlandı. 180 derecelik bir görüş alanı oluşturmak için döndürülebilir bir 60 inç'lik OLED panel sunan koltuk, hem PC hem de konsol oyuncularına hitap ediyor.



Koltuğa yerleştirilmiş dokunsal geri bildirim ve ayarlanabilir masalara dönüşebilen 4D kolluklarla dikkat çeken üründe bulunan modüler 4D kolçaklar, içlerinde sakladıkları katlanabilir masalarla esnek ergonomi sunarken, fare ve klavye ile PC oyunculuğuna ya da masaları kaldırarak konsol oyunculuğuna geçiş yapmanızı sağlıyor.



Her kol dayanağında, farklı klavye ve fare ergonomisine izin veren ayrı paneller bulunuyor ve her iki panel de kullanılmadığında katlanabiliyor.

Ekranın kabloları koltuğun arkasından geçerek PC'nize bağlanıyor. Ayrıca koltuk, deri koltuk minderlerinin dış kısmında özelleştirilebilir RGB aydınlatma ile birlikte geliyor.

Böyle bir koltuğun en merak edilen yanı de elbette fiyatı... Razer, Brooklyn Projesi'nin ne kadara mâl olacağını paylaşmadı; ancak fiyatın epey yüksek olacağı söylenebilir. Şöyle ki, LG’nin 65 inç OLED panele sahip katlanabilir ekranı geçen yıl 87 bin dolara piyasaya sürülmüştü.



Yakın zamanda satışa sunulması planlanmayan ürünün mimarı Razer, şimdilik oyun koltuğunu konsept cihaz olarak geliştirmeye devam edeceğini belirtiyor.



